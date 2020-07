Dramma John Travolta: la moglie Kelly Preston è morta

Un dramma ha colpito il mondo del cinema di Hollywood e in particolare l’attore John Travolta: la moglie e collega Kelly Preston è morta di cancro.

Kelly Preston, moglie del noto attore John Travolta ed essa stessa attrice, è morta nelle scorse ore a 57 anni. Lo annuncia il sito di People.com, facendo riferimento a una nota della famiglia: “La mattina del 12 luglio 2020, Kelly Preston, moglie e madre adorata, è deceduta a seguito di una battaglia di due anni con il cancro al seno”. Anche l’attore ha reso nota la morte della moglie con un post su Instagram. Attrice in decine di film, è stata sposata con l’attore Kevin Gage e legata per un breve periodo a Charlie Sheen.

Kelly Preston: chi era la moglie di John Travolta

Ha spiegato il familiare dell’attrice scomparsa a People.com: “Scegliendo di mantenere la sua battaglia privata, era stata sottoposta a cure mediche da qualche tempo, supportata dalla sua famiglia e dai suoi amici più stretti”. Ha quindi aggiunto: “Era un’anima brillante, bella e amorevole che si preoccupava profondamente degli altri e che dava vita a tutto ciò che toccava”. La richiesta dei familiari della donna è quella di mantenere la riservatezza e di rispettare il loro dolore privato.

Spalla inseparabile del marito John Travolta nella vita privata, ma anche in tante uscite pubbliche, i due si sono sposati nel 1991. La donna lascia oltre al marito attore la figlia Ella, 20 anni, e il figlio di 9 anni Benjamin. Suo figlio primogenito Jett è morto all’età di 16 anni nel gennaio 2009. Le cause del suo decesso non sono mai state del tutto chiarite: sembra che il ragazzo fosse affetto dalla sindrome di Kawasaki, mentre successivamente si era detto che l’adolescente fosse autistico. Anche in quel momento, l’attore e la moglie chiesero riservatezza rispetto al loro dolore.

