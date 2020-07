Reazione a Catena, nuovi campioni: Le Carte in Tavola

Le Carte in Tavola, chi sono e da dove vengono i nuovi campioni di Reazione a Catena: chi hanno battuto e quanto hanno vinto finora.

Nuovo cambio della guardia nei giorni scorsi al quiz show dell’estate di Raiuno, Reazione a Catena. Sono rimaste in carica appena tre puntate Miledi, Cristina e Marina, ovvero le Regine di Fiori da Padova. Erano state a loro volta loro a eliminare i Sali e Scendi, il trio torinese che aveva dominato per oltre 20 puntate il quiz show. I tre avevano vinto qualcosa come circa 150mila euro. Sono stati sorpresi dalle tre donne, che poi alla prima catena finale hanno vinto 1735 euro. Nella terza puntata, le tre donne avevano vinto oltre 10mila euro.

Scopriamo Le Carte in Tavola a Reazione a Catena

La loro gioia si è interrotta però nella puntata di sabato scorso, sconfitte da Le Carte in Tavola ovvero Francesca, Sofia e Luigi dalla provincia di Lecce. “Siamo un gruppo che è accomunato dalla passione per i giochi da tavola, siamo come carte che giochi in scatola. Ci ritroviamo spesso per giocare”, ha spiegato la capitana della squadra, Francesca. In particolare Luigi ha confessato di possedere 45 giochi da tavola a casa.

I ragazzi, passo dopo passo, dopo aver battuto le campionesse in carica, si sono ritrovati alla catena finale e sono riusciti a portarsi a casa un piccolo gruzzoletto, poco meno di mille euro. Nel corso della puntata di sabato, simpatico siparietto tra Marco Liorni, il conduttore, e i telespettatori collegati da casa, per la prima volta via Skype, proiettati su una parete dello studio. Il presentatore ha chiesto loro scherzosamente: “Non è che siete in mutande?”. La puntata di domenica ha visto infine Le Carte in Tavola confermarsi campioni.

