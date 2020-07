Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 14 luglio

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 14 luglio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Prima estrazione della settimana con le principali lotterie nazionali: al SuperEnalotto, dopo il 6 di martedì 7 luglio, oggi ci sono in palio 13,3 milioni di euro. Maxi vincita nuovamente sfiorata nell’estrazione di sabato 11 luglio, in cui è stato realizzato un 5+1 del valore di 564.553,94 euro, una delle vincite più alte d’Italia. La combinazione vincente è stata realizzata a Mentana, in provincia di Roma. Siamo ora pronti a scoprire tutti i numeri di oggi delle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar. Finestra anche su 10 e Lotto e Simbolotto, quest’ultimo concorso abbinato per la prima volta alla ruota Nazionale.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 14 luglio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 17 35 70 71 74 82

Numero Jolly 22

SuperStar 79

Estrazioni del Lotto di oggi 14 luglio 2020 ore 20:00

BARI 24 40 10 8 36

CAGLIARI 77 42 15 74 81

FIRENZE 78 86 18 25 10

GENOVA 26 1 56 51 49

MILANO 49 79 60 23 72

NAPOLI 49 84 88 48 85

PALERMO 26 11 81 87 34

ROMA 43 69 35 21 47

TORINO 37 9 85 6 5

VENEZIA 76 47 54 12 65

NAZIONALE 23 60 2 17 43

10 e Lotto: estrazione serale 14 luglio 2020

1 9 10 11 15

24 26 37 40 42

43 47 49 69 76

77 78 79 84 86

Numero Oro 24

Doppio Oro 24 40

I 5 simboli di Simbolotto 14 luglio 2020

Ruota Nazionale