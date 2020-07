Nicole Thea, 24 anni, star di Youtube incinta morta insieme al figlio in grembo: nei suoi video raccontava la gioia della gravidanza.

Era diventata una star di Youtube quando aveva deciso di raccontare la sua gravidanza, Nicole Thea, i cui video hanno raccolto oltre cinque milioni di visualizzazioni. La donna di 24 anni, secondo quanto ha annunciato la famiglia su Instagram, non ce l’ha fatta ed è morta insieme al figlio mai nato, che portava in grembo. Le cause del decesso della giovane ‘mamma pancina’ non sono state rese ancora note.

Chi era Nicole Thea, la giovane Youtuber incinta morta

“I nostri cuori sono veramente spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è successo”, ha spiegato la famiglia nella nota diffusa oggi. La ballerina di 24 anni, che viveva a Londra, ha pubblicato aggiornamenti regolari sulla sua gravidanza. Diversi video girati prima della sua morte saranno pubblicati sul suo canale YouTube, come ha annunciato la sua famiglia. La giovane donna voleva raccontare la gioia della gravidanza e i suoi video avevano raggiunto un vasto pubblico.

I suoi video finali la mostravano con la sua pancia da otto mesi. Ha inoltre realizzato un servizio dietro le quinte del suo bagno nel latte. La modella era la compagna del ballerino Boga, 20 anni. Il giovane è membro del Ghana Boyz, un trio di street dance originario del Ghana, con sede nel Regno Unito. Sono decine e decine i messaggi di cordoglio per la morte della star di Youtube così prematuramente scomparsa.