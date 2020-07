Daydreamer, ascolti e successo: quanto dura la serie di Canale 5

Ascolti e successo per la soap opera turca trasmessa da Canale 5 e intitolata DayDreamer – Le ali del sogno: quanto dura la serie televisiva.

Sta spopolando la soap opera turca trasmessa da Canale 5 e intitolata DayDreamer – Le ali del sogno. Nel cast, tra i protagonisti principali, c’è Can Yaman, già noto per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e attore sex symbol amatissimo dal pubblico maschile. La protagonista principale è però un’altra giovane e già amatissima attrice turca, Demet Özdemir, che peraltro è stata a lungo ritenuta la fidanzata dell’attore e modello turco. Ma quanto durerà questa serie tv e che ascolti fa?

Leggi anche –> Palermo, bomba d’acqua: dispersi e danni, cosa è successo – VIDEO

Quanto dura e che ascolti fa la serie DayDreamer?

Partiamo rispondendo alla seconda domanda: il 30 maggio una delle prime puntate della serie turca venne seguita su Canale 5 da 3 milioni di telespettatori con uno share del 22,3%. Stracciata insomma la concorrenza di Raiuno, dove va in onda alla stessa ora ‘Io e te’, condotto da Pierluigi Diaco. I dati più recenti confermano il trend, con Raiuno più che doppiata: 2.704.000 spettatori e 22.96% di share nella giornata del 14 luglio, poco meno il giorno prima. Insomma, una serie trasmessa per ‘compensare’ l’assenza estiva di Uomini e Donne fa gli stessi telespettatori dello storico e fortunato programma del pomeriggio di Canale 5.

Diversi siti Internet, peraltro, hanno riportato la bufala che la soap opera avrebbe di fatto sostituito in autunno Uomini e Donne, relegata a un ruolo marginale. Non è così, sebbene la serie è ancora molto lunga. Presumibilmente, in autunno verrà ricollocata. In Turchia, la serie è andata in onda a partire dal 4 settembre 2018, concludendosi il 6 agosto 2019. Venne prodotta in tre stagioni ed era composta da 51 puntate di oltre due ore ognuna. In Italia, è più spezzettata: sono in tutto 153, ovvero il triplo, le puntate messe in onda.

Leggi anche –> Barletta: ragazzi investiti da un furgone, strage sulle strade italiane