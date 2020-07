Daydreamer, chi è l’attrice Demet Özdemir: carriera e curiosità

Demet Özdemir, scopriamo l’attrice della serie televisiva di Canale 5 dal titolo DayDreamer – Le ali del sogno: carriera e curiosità, la verità su Can Yaman.

Sta riscuotendo un successo incredibile la serie televisiva di Canale 5 dal titolo DayDreamer – Le ali del sogno. Nel cast, tra i protagonisti principali, c’è Can Yaman, già noto per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore è amatissimo dal pubblico italiano, in particolar modo da quello femminile. Molto meno conosciuta è l’attrice protagonista della soap opera di produzione turca, ovvero Demet Özdemir, la quale interpreta il ruolo principale di Sanem Aydin.

Demet Özdemir: la verità sulla relazione con Can Yaman

Classe 1992, molto si è scritto su di lei e sul suo rapporto con Can Yaman: per molti i due stanno o sono stati insieme. In realtà, da parte loro non c’è mai stata né una conferma, né una smentita di questo dettaglio. Semplicemente, i due si sono limitati a spiegare di essere amici. “Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo: ci siamo subito trovati bene”, ha detto in un’intervista l’attore turco. Demet Özdemir ha invece smentito che la rottura con il fidanzato Seckin abbia nulla a che vedere col suo rapporto con Can Yaman.

Sta di fatto che tra i due c’è un grande feeling artistico, testimoniato anche da questa serie televisiva: secondo quanto si apprende, infatti, il 70% dei dialoghi tra i due sarebbe frutto di improvvisazione, che quindi ha determinato delle modifiche rispetto a quanto prevedeva la sceneggiatura iniziale. Ma chi è l’attrice? Appassionata di danza e canto sin da piccola, Demet Özdemir è la minore di tre figli: ha un fratello, Volkan Özdemir, e una sorella, Derya Özdemir. Proveniente da una famiglia turca della Bulgaria, ha vissuto l’infanzia in Germania, per poi emigrare in Turchia con la mamma e i fratelli.

Scopriamo l’attrice Demet Özdemir

Seguita su Instagram da oltre 10 milioni di follower, è sicuramente la più nota delle attrici turche all’estero, proprio come lo è Can Yaman tra gli attori. Demet Özdemir, proprio per il suo ruolo in Daydreamer, ha ricevuto il premio come Miglior attrice alla cerimonia di premiazione del Murex d’Or. Successivamente diventa volto Pantene per la Turchia, dopo esserlo stato per la Garnier. Fondamentalmente, al di là del suo ruolo di Sanem Aydin non ha altre esperienze che l’hanno resa celebre all’estero. Il suo esordio sul grande schermo in Turchia è però datato 2014, l’anno prima ha preso parte alla sua prima serie tv.