Mario Paciolla: giallo in Colombia, omicidio o suicidio?

Come è morto Carmine Mario Paciolla, italiano 33enne collaboratore delle Nazioni Unite: giallo in Colombia, omicidio o suicidio?

Un nuovo giallo che riguarda un italiano morto all’estero sta emergendo in queste ore. Troppi sono i dubbi infatti sulla morte di Carmine Mario Paciolla, italiano 33enne collaboratore delle Nazioni Unite. Il giovane è stato rinvenuto cadavere nell’abitazione dove viveva a San Vicente del Caguán, a oltre 650 chilometri da Bogotà, capitale della Colombia. Avrebbe delle lacerazioni ai polsi, per cui il colonnello Oscar Lamprea, comandante della polizia dipartimentale, parla di suicidio.

Il giallo della morte di Mario Paciolla: cosa non torna

Ma ci sono molti elementi che non tornano di questa morte e che vengono riassunti bene in un appello per chiedere verità e giustizia lanciato attraverso la piattaforma Change.org. Si legge infatti che il giovane collaboratore ONU da diversi giorni “si sentiva con la famiglia confessando la sua apprensione per strani comportamenti di gente a lui nota che lo facevano sentire minacciato. Era chiuso in casa per le misure del contenimento del contagio Covid, aveva appena comprato il biglietto aereo per tornare in Italia ma i sicari lo hanno raggiunto prima”.

Proprio i familiari sono i primi a non credere alla pista del suicidio. Anna Motta, madre del giovane, lo ribadisce: “Mio figlio da un po’ di tempo era strano, mi raccontava che c’era qualcosa non gli piaceva in ciò che stava facendo, e che desiderava tornare a Napoli perché si sentiva sporco”. Il giovane raccontava alla madre di essersi messo in un guaio. Per questo, la donna ritiene “un’offesa per noi sentir dire che mio figlio si sia suicidato”. Insomma, Mario Paciolla sarebbe stato ucciso, secondo i suoi familiari. Ma da chi e perché? Cosa stava accadendo al nostro connazionale? Sono domande che ancora una volta rischiano di restare senza risposta.

