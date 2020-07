Scontro auto pullman Provinciale 148: un morto e nove feriti

Ci sono un morto e nove feriti nel drammatico scontro tra un’auto e un pullman avvenuto sulla strada provinciale 148, nel tratto da Larino a Rotello.

Un morto e nove feriti: questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla strada provinciale 148, nel tratto da Larino a Rotello. Un pullman di linea della ditta Silvestri, su cui viaggiavano molti lavoratori pendolari, ha impattato frontalmente con una Fiat Grande Punto. Ad avere la peggio, è stato il conducente dell’autovettura, un uomo di San Giuliano di Puglia.

Provinciale 148: mattinata di sangue, cosa è successo

I nove feriti sono stati trasportati con i mezzi del SUEM 118 negli ospedali di Termoli e Campobasso. Lo schianto sarebbe avvenuto su un rettilineo. Per questo, si pensa che il conducente dell’auto, del quale sono state rese note le iniziali, ma non le generalità complete, possa avere avuto un malore. I militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Larino hanno predisposto i rilievi del caso, mentre sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

L’autobus di linea copriva la tratta tra Termoli e Fortore e lo schianto sarebbe avvenuto all’imbocco di una galleria. Presumibilmente, l’autista del mezzo non ha fatto nemmeno in tempo a rendersi conto dell’arrivo dell’automobile che invadeva la sua corsia. A quanto pare, i feriti – che erano per l’appunto lavoratori che staccavano dal turno di notte in fabbrica – non sono in gravi condizioni e hanno riportato soltanto ferite lievi.

