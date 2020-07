L’orso in posa con la ragazza diventa l’idolo del web – VIDEO

Su Twitter, l’orso in posa con la ragazza diventa l’idolo del web: il video dell’incredibile selfie fa il pieno di like e visualizzazioni.

Un video sul sito di microblogging Twitter ha lasciato senza parole ancora una volta gli utenti del web. È una clip di dieci secondi che mostra un momento piuttosto bizzarro ma divertente tra una ragazza e un orso. Postato dall’agente forestale Sushanta Nanda sulla sua pagina, mostra un orso che si avvicina a una giovane che in quel momento sta cercando di fare clic su un selfie. Improvvisamente, si alza sulle zampe posteriori e si avvicina un po’. Quindi, fa un gesto davvero inaspettato. Incredibilmente, si mette in posa per una foto con lei.

Il selfie dell’orso con la ragazza fa il pieno di like

“Difficile da capire, se l’orso ha gradito di più la ragazza o il selfie”, ha scritto ironicamente l’autrice del video dopo averlo postato su Twitter, dove ha fatto il boom di visualizzazioni e di like. Negli ultimi tempi, il “selfie” è diventato un vero fenomeno: qualsiasi momento della nostra giornata può essere immortalato ed è anche incredibile pensare come tutto questo non fosse possibile fino a pochi anni fa. La trasformazione dall’analogico al digitale ha anche cambiato quindi il modo di fare fotografie.

Ma essendo un’invenzione umana, nessuno si aspetta che gli animali si possano avvicinare e posino per una foto insieme a noi magari. La loro intelligenza e intuizione a volte ci stupiscono. Ci fa pensare che troppo spesso forse li sottovalutiamo. Come accade appunto all’orso di questo video che è diventato virale su Twitter. Peraltro un animale di questo tipo ci può sicuramente spaventare. Tuttavia, ciò che è appena accaduto nel video è divertente e insolito. La ragazza, infatti, seppur sorpresa non appare spaventata. La vicenda arriva dal parco di Chipinque, nello stato di Nuevo Leon, in Messico. Il consiglio degli esperti? Non imitatela!

Difficult to make out😳

Whether the bear took liking to the girl more or to the selfie.. pic.twitter.com/qYJDgiN6KT — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020

