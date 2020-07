Reazione a Catena, Sarà Sarà: chi sono e quanto hanno vinto

I Sarà Sarà campioni da qualche puntata del quiz show Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto finora, l’ultima parola.

Elisa, Mario e Claudia sono i Sarà Sarà, nuovi campioni di Reazione a catena, quiz show dell’estate di Raiuno. Nel primo mese di programmazione abbiamo visto alternarsi diverse squadre e diversi campioni. Tra questi, arrivati come campioni in carica dalla scorsa edizione, ci sono i Sali e Scendi, il trio torinese che aveva dominato per oltre 20 puntate il quiz show. I tre avevano vinto qualcosa come circa 150mila euro. Erano stati eliminati da Miledi, Cristina e Marina, ovvero le Regine di Fiori da Padova.

Chi sono e quanto hanno vinto i Sarà Sarà

Si sono alternate diverse squadre, fino appunto ai Sarà Sarà. Si tratta di Claudia Spina, laureanda in Matematica e grande appassionata di tennis, la madre Elisa Esposito e l’amico Mario De Fazio. Nella giornata di ieri 24 luglio si sono laureati campioni per la terza volta e per la prima volta “con portafoglio”. In realtà, il terzetto aveva partecipato già alla trasmissione di Raiuno con un altro nome, i Sorrisi di Sera. Nella puntata di ieri hanno avuto la meglio in maniera agevole dei Troppo e Niente da Genova.

Sono così arrivati alla Catena finale con un montepremi davvero consistente: 155mila euro. Ma poi sono stati molto sfortunati. Nel gioco finale, i Sarà Sarà infatti hanno dimezzato ben quattro volte, riuscendo così a mantenere 9.688 euro. Hanno però indovinato “l’ultima parola”, che era gabinetto, riuscendo al terzo tentativo a portarsi a casa il montepremi.

