Veronica Burgarello recita Leopardi e conquista il web e Recanati – VIDEO

Una giovane affetta da sindrome di Down, Veronica Burgarello, recita L’Infinito di Giacomo Leopardi e conquista il web e Recanati.

Ha conquistato prima il web, poi la città di Recanati: lei è Veronica Burgarello, una giovane affetta da sindrome di Down, che ha aderito alla campagna promozionale #ilsolerisorgesempre durante il periodo del lockdown da Coronavirus. La ragazza ha recitato “Il passero solitario” e “L’Infinito”, diventando virale. I numeri realizzati sono incredibili: 5 milioni di visualizzazioni, oltre 16mila condivisioni, 28mila commenti. I like al video pubblicato da Associazione Italiana Persone Down sono stati circa 200mila.

Il video dunque è diventato virale sul web ma non è passato inosservato anche a Recanati, così la giovane di origine siciliana nelle scorse ore è giunta nella città del poeta, autore di liriche immortali. A riceverla è stato il Centro Studi Leopardiani, nella persona del presidente Fabio Corvatta. Al suo fianco, l’Assessore alle Culture del Comune di Recanati Rita Soccio, la contessa Olimpia Leopardi e i rappresentanti del Fai, il Fondo ambientale italiano.

Corvatta ha sottolineato: “Veronica ha dimostrato di essere una luce e un forte segnale di speranza durante il difficile periodo del Covid -19 , la sua carica di energia positiva e la sua sensibilità nei momenti di solitudine e di sofferenza ha accarezzato il cuore di moltissime persone con i video diffusi nei social. Era per noi importante poterla omaggiare a Recanati”. Diplomata in un Istituto di moda, appassionata di attualità, di musica, di recitazione, Veronica Burgarello nei giorni scorsi ha sorpreso di nuovo tutti, stavolta reinterpretando ‘O sole mio’.

Veronica Ieri abbiamo pubblicato il video in cui Veronica recita "L'infinito", per la quale ha ricevuto moltissimi commenti positivi. Oggi Veronica ci invia questo saluto, per ringraziare tutti e regalarci un'altra poesia Pubblicato da Associazione Italiana Persone Down – AIPD Nazionale su Venerdì 24 aprile 2020

