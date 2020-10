Programma contabilità ordinaria: i vantaggi che offre a supporto del business

Tenere in perfetto ordine la contabilità aziendale è una delle principali regole d’oro per rendere più sicuro lo sviluppo del business. Questo vale sia per le realtà già affermate che anche – e, forse, soprattutto – per le nuove imprese e le start up. Lasciarsi sopraffare dalle incombenze amministrative non è mai una buona idea: la gestione delle finanze e della contabilità richiedono infatti un surplus di attenzione.

Ecco perché sempre più realtà lavorative scelgono di ricorrere a un programma efficiente di contabilità ordinaria, il quale consente non soltanto di monitorare il rendimento aziendale ma anche di semplificare e agevolarne i vari passaggi. Il rischio di scadenze e dimenticanze, insomma, scompare del tutto.

Coordinazione e riduzione del rischio di errore umano

Questo software è un aiuto molto importante, soprattutto perché il volume delle fatture può rendere complesse e macchinose le operazioni di tracciamento della posizione finanziaria aziendale. Quando si deve redigere la contabilità c’è una parola chiave ed è coordinazione. Per prima cosa occorre sempre determinare quella che è la specifica mole di lavoro e valutare il tempo a disposizione, tenendo conto delle scadenze fiscali obbligatorie. Fatto questo, sarà anche necessario mettere a fuoco la programmazione giornaliera: ciascun giorno è una casella da riempire con obiettivi diversi e tutti realizzabili.

Questi step sono conosciuti e sempre presenti quando si tratta di gestire la contabilità, eppure troppo spesso capita di finire in affanno tra stipendi, F24 e liquidazioni. Ecco perché sarà importante supportare questa fase cruciale – e ricorrente – del business con un programma di contabilità ordinaria. Grazie ad esso i diversi aspetti della gestione aziendale entrano in contatto e, tra le altre cose, potrà essere ridotto in maniera importante il rischio di ‘errore umano’ che è tipico della fase di inserimento dati. Le incombenze di lavoro, grazie a coordinazione e automatismi virtuosi, si riducono: rimandare è una brutta abitudine da sradicare.

Come scegliere il programma contabilità ordinaria

Il processo di digitalizzazione delle pratiche gestionali rappresenta un vantaggio competitivo importante. Si riducono sia i costi che i rischi, mentre aumenta la produttività. Quando arriva il momento di scegliere il programma contabilità ordinaria sarà necessario fare mente locale su alcuni aspetti essenziali, utili a orientare la scelta. Per facilitare l’utilizzo del software sarà necessario puntare su un’interfaccia utente personalizzabile e moderna. Questo anche per permettere di essere adattato alle esigenze sempre diverse dei vari reparti e, soprattutto, alle varie fasi di crescita del business.

La gestione costi/ricavi è un elemento di assoluto primo piano e, anche per questo motivo, la maggior parte dei software punta sulla mobilità consentendo un accesso facile per monitorare grafici e andamenti via app. Altro step cruciale, come accennato in precedenza, è poi naturalmente quello dell’inserimento dei dati: deve essere semplice e non richiedere un eccessivo spreco di tempo. La cosa importante da sottolineare sarà poi la capacità del software di prevenire e segnalare eventuali errori, oltre a quella di tenere conto di scadenze e altre incombenze calendarizzate. Il controllo di tutte le fatture – sia in entrata che in uscita – è un altro passaggio che il programma contabilità ordinaria deve sempre garantire.