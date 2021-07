Copertura assicurativa sanitaria: cos’è e come funziona

Sempre più persone decidono di regalarsi, o regalare ai propri cari, tutti i numerosi benefici offerti da una copertura assicurativa sanitaria per accedere alle prestazioni mediche in modo rapido e senza lunghe liste d’attesa

Ma siete proprio sicuri di sapere di cosa si tratta?

In questo articolo potrete conoscere più approfonditamente cos’è e come funziona una polizza sanitaria, per sentirvi più sicuri e tutelati.

Cos’è una polizza sanitaria?

Ogni compagnia assicurativa, in genere, prevede all’interno dei propri pacchetti una polizza assicurativa di ordine sanitario, ovvero una serie di servizi che tutelano l’assicurato dal punto di vista medico. In base ai pacchetti e alle offerte sottoscritte, l’assicurato potrà godere di tutta una serie di rimborsi dei servizi medico-sanitari che gli consentiranno sia di tutelarsi in caso di tantissimi tipi di incidenti, malattie ed infortuni; sia di poter costantemente contare sul servizio e l’assistenza di un’equipe di medici preparati presenti in numerosissime strutture convenzionate, sparse capillarmente sul territorio nazionale.

Cosa ti offre la tua polizza sanitaria?

Ovunque tu ti trovi, la tua copertura assicurativa sanitaria sarà in grado di assisterti in ogni tua esigenza!

Potrai prenotare visite private ed esami presso tantissimi centri convenzionati senza bisogno di pagare niente, se non qualche eventuale franchigia. Le strutture verranno infatti contattate direttamente dalla compagnia, che effettuerà il pagamento al tuo posto. Se invece preferisci rivolgerti a uno specialista di fiducia o a una particolare struttura che non risulti convenzionata, ti basterà anticipare il costo della prestazione e inviare copia della fattura alla compagnia assicurativa per ricevere il rimborso dell’importo speso (sempre a eccezione di eventuali franchigie).

In più, alcune polizze sanitarie prevedono anche delle garanzie aggiuntive molto utili, da attivare in aggiunta alla copertura standard delle spese sanitarie, oppure acquistabili anche da sole, separatamente.

Ad esempio, alcuni pacchetti accessori ti consentono di richiedere la valutazione di sintomi e il teleconsulto medico h24, per 7 giorni la settimana, così da valutare tempestivamente la tua situazione, eseguire una preliminare anamnesi e, se necessario, intervenire tempestivamente. Sono molti i tipi di intervento previsti: a partire dal trasporto con un’auto medica all’ospedale convenzionato più vicino a te, alla visita a domicilio di medici generici; sino al supporto di babysitter e dogsitter qualificati per prendersi cura dei tuoi bambini o dei tuoi animali domestici nel caso tu fossi impossibilitato a farlo!

Perché conviene sottoscrivere una copertura assicurativa sanitaria?

Sottoscrivere una copertura assicurativa sanitaria conviene perché, in caso di necessità, l’assicurato si vedrà rimborsate le spese mediche sostenute a fronte di visite, esami, interventi o ricoveri effettuati in regime sanitario privato.

Se, per le proprie necessità, l’assicurato sceglie di rivolgersi ai centri medici convenzionati, non dovrà neppure anticipare le spese – eccetto alcune franchigie – che saranno sostenute direttamente dalla compagnia assicurativa.

Quasi tutte le compagnie assicurative offrono ormai pacchetti dedicati alla salute: tra le varie opzioni disponibili, online e non, c’è anche la copertura assicurativa sanitaria offerta da AXA. Oltre ai servizi sopra descritti, questa polizza ti offre anche la possibilità di chattare con farmacisti preparati, di ricevere una prima valutazione dei tuoi sintomi online, e tanti webinar dedicati al mondo della salute.