Ilary Blasi, dopo anni la verità sul tradimento di Totti: cosa è successo davvero

Dopo tanti anni, è stata finalmente svelata la verità sul tradimento di Totti a Ilary Blasi: ecco cosa è realmente accaduto…

Classe 1981, Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate in Italia. Showgirl e volto di Canale 5, oltre al lavoro, anche il matrimonio con Francesco Totti procede a gonfie vele. Tuttavia, qualche anno fa, il loro amore fu messo a dura prova a causa di uno spiacevole episodio…

Infatti, correva l’anno 2005 quando uscì una notizia incredibile. Poco prima di sposarsi con Ilary, Totti fu accusato di averla tradita con Flavia Vento. Lo scandalo fece il giro dei giornali di gossip e la Vento dichiarò di aver passato una notte di passione con l’ex calciatore e di essere stata successivamente abbandonata. Adesso, però, finalmente è emersa la verità.

Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco come sono andate davvero le cose

Per l’appunto, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il ‘Pupone’ nel suo libro. Qua ha ripercorso la sua lunga carriera e non sono mancati aneddoti della sua vita. Tra cui il presunto tradimento con la Vento.

“Ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, parliamo qualche minuto e poi ci separiamo. La settimana successiva sono con gli amici. In un altro tavolo c’è la Vento. Saluti e sorrisi senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia.” – ha scritto l’ex capitano della Roma. Ma non è tutto.

Perché, poi, anche la stessa Flavia Vento smentì quel tradimento. Tanto che rivelò che gli artefici di quello scoop furono Lele Mora e Fabrizio Corona. Il loro scopo era quello di aiutare la Vento a sfondare nel mondo dello spettacolo.