Raffaella Carrà, l’ultima volta che è stata vista in vita: beccata la foto commovente

E’ spuntata fuori la foto dell’ultima apparizione in vita di Raffaella Carrà e il ricordo è davvero commovente…

Cantante, showgirl e attrice, l’immensa carriera di Raffaella Carrà è stata costellata da un successo dietro l’altro. Inutile dire che la morte della celebre soubrette ha commosso tutti: una sofferenza quello provocata dalla sua dipartita che il mondo dello spettacolo farà fatica ad elaborare. Tanti ricordi di una carriera spaziale e, ora, ad un mese dalla scomparsa di Raffaella Carrà, anche un’immagine inedita: è stata infatti finalmente trovata la foto in cui è stata vista in vita per l’ultima volta.

Morta lo scorso 5 luglio a Porto Santo Stefano, proprio oggi è stata celebrata una messa nel medesimo luogo per rendere nuovamente omaggio alla signora della tv. Donna dal cuore d’oro, l’ultima apparizione in pubblico di Raffaella è avvenuta poche settimane prima del decesso.

Raffaella Carrà: ecco l’ultima foto in cui è apparsa

Per l’appunto, pochi giorni prima della sua scomparsa, la Carrà ha voluto donare un suo immobile alla Confraternita della Misericordia di Porto Santo Stefano. Nello scatto in questione, la vediamo accanto a due volontari. Uno dei due, ovvero Marco Solari, ha dichiarato che Raffaella si è limitata ad un piccolo saluto e quasi non voleva fare nemmeno la foto. Per non parlare del dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti…

Difatti, nello scatto i capelli della star del Tuca Tuca sono perfetti, però molti credono che si tratti di una parrucca. Parrucca che è stata probabilmente messa per nascondere la perdita dei capelli. Comunque, si tratta di un ricordo emozionante e commovente per tutti i fan che la sostenevano e amavano.