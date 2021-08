Andrea Denver, dal Grande Fratello Vip al successo incredibile: ecco come è cambiato

L’ex gieffino Andrea Denver è riuscito a dare una svolta alla propria vita proprio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Era tra i volti più amati della quarta edizione del Grande Fratello Vip e non infatti un caso che Andrea Denver sia riuscito ad arrivare in finalissima quell’anno. La partecipazione al reality è riuscita a dare un’importante e imprevedibile svolta alla sua carriera.

Entrato, infatti, come modello in realtà poco conosciuto dai fan del programma, la sua carriera ha preso una svolta decisiva e si è impegnato senza sosta per poter proseguire il suo sogno.

Cambio radicale per Andrea Denver: cosa fa oggi?

Classe 1991, Andrea Denver nasce a Verona, dove studia Scienze della Comunicazione per poi traferirsi in Florida e iniziare una vita completamente diversa. Questo gli ha dato lo slancio giusto per poter entrare nell’edizione vip della casa più spiata d’Italia.

Partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove arriva in finalissima e stringe una solida amicizia con Antonella Elia e Adriana Volpe. Da allora la sua carriera è stata davvero in ascesa.

Il modello, infatti, è riuscito a partecipare a diversi progetti negli Stati Uniti, dove ha avuto le prime esperienze cinematografiche e ha iniziato a prendere lezioni di recitazione. Grazie alla sua determinazione, infatti, è riuscito a partecipare anche ad alcuni videoclip di star internazionali, come Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Di recente ha dovuto affrontare l’incubo della quarantena a causa del Covid nella sua casa di Verona, in compagnia della sua attuale fidanzata Anna Wolf, modella americana di cui lui si è detto piuttosto innamorato.