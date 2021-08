Nathalie Caldonazzo, come si è stravolta la sua vita: dopo Temptation Island è cambiato tutto

Ricordate la bellissima Nathaly Caldonazo? Dopo la sua esperienza a Temptation Island ha stravolto completamente la sua vita.

Lontana ormai da diverso tempo dai riflettori, Nathaly Candonazzo ha rivoluzionato la sua vita; senz’altro le ha fatto bene l’esperienza a Temptation Island Vip, che l’ha vista tra i protagonisti nel 2019. Si presentò con il fidanzato Andrea Ippoliti, ma questi si avvicinò quasi subito alla tentatrice Zoe Mallucci e la coppia naufragò nel corso dell’ultima puntata.

Da allora le priorità di Nathaly sono completamente cambiate e a poco sono serviti i piagnistei di Andrea – che ha tentato di tornare dalla Caldonazzo – per la showgirl il capitolo è definitivamente chiuso.

Nathaly: dopo Temptation Island è una donna nuova

Ad oggi la bellissima Nathaly ringrazia con il cuore il reality show Temptation Island, perché quell’esperienza le ha aperto gli occhi sull’ex compagno Andrea Ippoliti. Per sua stessa ammissione, infatti, se non fosse stato per il programma i due probabilmente starebbe ancora insieme. Grazie al reality, invece, lei ha ripreso in mano la sua vita e oggi è una donna davvero nuova.

Si è allontanata dal mondo dello spettacolo, che ha conosciuto molto presto grazie all’esperienza con il bagaglino nel lontano 1997 e da allora ha sempre lavorato in qualità di ballerina in vari progetti televisivi.

Forse anche per la sua immensa passione per la danza, Nathaly – che oggi ha 52 anni – è riuscita a mantenersi in forma e su Instagram, dov’è molto attiva, è possibile inviare il suo fisico perfetto.

La vita della Candonazzo però non ruota solo attorno alla danza, ma anche alla pittura. La donna infatti è un’amante dell’arte pop e i suoi quadri, che trasmettono una certa inquietudine che fa parte dell’artista, sono vivaci e violenti.

Nata come una passione, oggi ha un’intera collezione dedicata al tema del femminicidio, che a causa del suo passato le è piuttosto a cuore.