Tina Cipollari, un cambiamento straordinario: è quasi irriconoscibile

Negli ultimi mesi Tina Cipollari ha affrontato un profondo cambiamento, che le ha solo dato sia un aspetto diverso che una nuova prospettiva.

Il pubblico più affezionato di Uomini e Donne conosce da sempre Tina Cipollari, che è arrivata nel programma nel lontanissimo 2001 come tronista. Poco dopo è tornata come opinionista, per cui i fan hanno assistito a moltissime fasi della sua vita.

Tra queste la più importante, il dono della maternità, che però l’ha non poco fiaccata. Tina, infatti, ha avuto tre figli e il corpo si è radicalmente modificato per questo, arrivando ad essere più rotondetta di quando è approdata nel dating show. Di recente però è riuscita a cambiare abitudini e il fisico ne ha notevolmente giovato. Qual è, però, il suo segreto?

Tina Cipollari: parla il medico che le ha cambiato la vita

Come si poteva immaginare, la Cipollari si è rivolta ad un’esperta, la nutrizionista Emanuela Casaldi, che di recente ha svelato tutti i segreti della dieta di Tina a Io Donna. Vi stupirà sapere, però, che non esiste nessun segreto e, anzi, nessun tipo di privazione.

Chi è abituato alle diete, solitamente fatte in casa di testa propria, crede che il modo migliore per perdere peso sia eliminare definitivamente alcuni alimenti e, spesso, ci si trova a dover combattere una guerra contro il cibo.

La dottoressa Casaldi è stata invece piuttosto chiara, il vero nodo del discorso è l’equilibrio. Per aiutare Tina a perdere peso, la nutrizionista ha senz’altro tolto i cibi più nocivi per la salute – che non aiutano certo il dimagrimento – ma è soprattutto su un lavoro di armonia nell’apporto nutrizionale che la dieta si concentra.

Accoppiando meglio gli alimenti, è più semplice ottenere degli ottimi risultati; ad esempio, Tina prima mangiava più che altro carboidrati – cornetto la mattina, pizza come spuntini e tanta pasta a pranzo e cena – mentre la dottoressa le ha diminuito le quantità, affiancandole però sia proteine che verdure.

Tutto il segreto del successo, dunque, è nell’equilibrio dei pasti, che devono essere completi e in quantità più ridotte rispetto alle precedenti abitudini dell’opinionista. Stando a quanto affermato dalla dottoressa, l’organismo di Tina si è abituato in soli 4 o 5 giorni, ma il dimagrimento è assicurato.