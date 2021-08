Nadia Rinaldi: dopo l’arresto per droga, ecco come sta oggi. E’ irriconoscibile

Nadia Rinaldi, dopo i problemi che ha avuto con la giustizia, è diventata un’altra donna, non solo nella mente, ma anche nel fisico. Nelle ultime foto su Instagram è irriconoscibile.

Nadia Rinaldi nasce il 13 settembre 1967 a Roma. Nota per essere una fantastica attrice romana, la sua carriera inizia al fianco dei due più grandi comici italiani: Gigi Proietti e Christian De Sica.

Nel 1991 per il suo fisico alto e robusto viene scelta come protagonista del film “Faccione” , ottenendo un discreto successo. Da qui inizia a prendere parte a diverse commedie, girando anche alcuni spot televisivi, tra cui ricordiamo quello per la Conad.

Nel 1998 viene scelta come antagonista nel film di Dario Argento “Il fantasma dell’opera” e nello stesso anno viene arrestata per possesso di cocaina.

A seguito dell’arresto, Nadia decide di ricominciare dedicandosi completamente alla sua carriera televisiva. Si presenta così come opinionista da Barbara D’Urso e successivamente, nel 2018, entra nel cast dell’Isola dei Famosi.

Nadia Rinaldi irriconoscibile a casa di Mammuccari

Da sempre un’icona per il pubblico italiano, seguita e amata soprattutto per i ruoli divertenti che le vengono assegnati proprio per il suo aspetto fisico e la sua simpatia.

Tuttavia, nel 2001 decide di cambiare radicalmente la sua vita, sottoponendosi ad un intervento di bypass gastrico,arrivando a perdere ben 75 kg.

L’attrice romana ha dichiarato in più interviste di aver preso questa decisione sia per una questione estetica, sia per motivi di salute, aggiungendo: “con i chili che ho perso mi sento molto più consapevole, giovane e sicura.”

Con oltre 70mila followers, il suo profilo instagram è molto attivo, le piace infatti condividere scatti della sua quotidianità.

Una delle ultime foto postate sul suo profilo scatena i fans che non tardano a riempirla di commenti positivi e affettuosi.

Nella foto Nadia, presente alla festa del conduttore televisivo Teo Mammuccari, sembra essere più solare che mai, bella, spontanea e come scrive in romano nella didascalia: “Piccole fotografe crescono…… tu fija mi ha immortalata”riferendosi al comico Maurizio Battista.

