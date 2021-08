Loredana Lecciso e il selfie in auto senza “indossare” nulla: i social impazziscono

La showgirl pubblica un selfie sui social ma “un particolare” cattura subito l’attenzione dei fans. Vediamo di cosa si tratta.

Loredana Lecciso nasce il 26 agosto del 1972 a Lecce, in Puglia. Conosciuta per essere una showgirl italiana e per la sua relazione con il famoso cantante italiano Al Bano Carrisi, da sempre al centro del gossip.

La sua carriera non è mai stata facile, a partire dall’essere stata radiata dall’ordine dei giornalisti, a causa di comportamenti ritenuti scorretti, fino ad arrivare al processo contro Fabrizio Corona, quest’ultimo l’avrebbe ricattata per delle foto.

Negli anni 2000 arriva la vera svolta, sia nella vita privata, sia per quanto riguarda la carriera.

Dalla relazione con Al Bano avrà due bellissimi figli: Al Bano Junior nel 2002 e Jasmine nel 2011.

Negli anni successivi la loro storia d’amore sarà messa al centro della cronaca rosa, a causa della gelosia da parte della showgirl. Nonostante le varie incomprensioni, i due dichiarano di essere più innamorati che mai.

Per quanto riguarda la sua carriera, nel 2005 debutta con il suo primo singolo “Si vive una volta sola”, prodotto anche in spagnolo.

Partecipa inoltre a diversi programmi televisivi tra cui: “Buona Domenica”, “Striscia la Notizia” e “Domenica in.”

Il Selfie che scatena i fans

Dalla foto si evince che la showgirl non indossa i sistemi di sicurezza in macchina, infatti si può notare la cintura di sicurezza allacciata dietro al corpo per non far suonare il sistema acustico di avvertimento.

Il selfie fa storcere il naso ai fans che, come si può ben intuire dai commenti, non sono per niente d’accordo.

L’auto della Lecciso è una Fiat 500L, un crossover perfetto per affrontare le avventure con la famiglia, spaziosa ma non ingombrante, adatta per la città.

L’auto è stata presentata nel 2012 e fin da subito ha riscosso un incredibile successo. Il suo prezzo si aggira intorno ai 19.000 euro.