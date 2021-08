Marta Flavi: il dispiacere più grande che le ha stravolto la vita e il rimpianto di non averlo fatto

Marta Flavi, famosa conduttrice Mediaset degli anni 90, nonché ex moglie di Maurizio Costanzo, oggi si pente di non aver avuto ciò che desiderava di più…

Marta Caterina Fiorentino, meglio nota come Marta Flavi, nasce il 9 aprile del 1951 a Roma.

La sua carriera inizia come annunciatrice e presentatrice ma il suo vero successo arriva nel 1989, quando partecipa al Talk show “Agenzia Matrimoniale”.

Ad oggi è conosciuta per essere una delle conduttrici più amate e seguite dal panorama televisivo italiano.

Il 7 Giugno 1989 Marta Flavi sposa Maurizio Costanzo, produttore televisivo e regista.

Matrimonio durato appena un anno a causa dell’avvicinamento di quest’ultimo con Maria De Filippi, famosa produttrice, conduttrice e autrice televisiva.

In recenti interviste però la conduttrice degli anni 90, ha ribadito più volte di non nutrire nessun rancore se non tanta stima per la donna che l’ha aiutata a capire di più sul suo matrimonio.

Nel 1992 Flavi arriva a condurre “L’amore comincia a 40 anni…” su Rete 4 e nel 2007 si lancia in diverse avventureradiofoniche.

Il dispiacere di Marta Flavi

L’ultimo scatto di Marta Flavi postato sul suo profilo social presso l’incredibile hotel di lusso “De Russie” a Roma, fa molto parlare di lei.

Incredibilmente bella ed elegante, solare e spontanea ma chi sarà la figura accanto a lei?

La ragazza che appare vicino la conduttrice è sua nipote Ludovica Borzise. Quasi ruba la scena alla zia per quanto è bella, i followers impazziti per il nuovo volto instagram.

Con oltre 600 mi piace, la foto viene sommersa di commenti estremamente positivi e affettuosi.

“Tra zia e nipote non si sa chi sia più bella” così i fans decidono di far sentire la propria vicinanza alla conduttrice.

In varie interviste la Flavi ha dichiarato di non essere mai riuscita ad avere figli, considerandolo uno dei dispiaceri più grandi della vita.

Tuttavia, non nasconde che l’amore che nutre nei confronti della nipote Ludovica è molto simile a quello che si può provare per un figlio.

