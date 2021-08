Ezio Greggio non condurrà più Striscia la Notizia, al suo posto un giovane partenopeo

Ezio Greggio, conduttore televisivo italiano, lascia il posto ai giovani. Ecco chi condurrà il tg satirico di Mediaset.

Ezio Greggio nasce il 7 aprile del 1954 in Piemonte. Famoso conduttore televisivo, regista, attore, comico e giornalista pubblicista.

Fin dalla prima edizione, conduce insieme ad Enzo Iacchetti “Striscia la notizia”, noto programma televisivo ideato da Antonio Ricci.

Forse non tutti sanno che dal 1995 è anche il fondatore di un’associazione importante, la quale si occupa di neonatiprematuri.

Nel 1980 esordisce come attore cinematografico nel film “Sbamm!” e “Yuppies – i giovani di successo” al fianco di Jerry Calà, Christian De Sica e Massimo Boldi.

Nel 1987 recita in “Vacanze di Natale ‘90”, “Vacanze di Natale ‘91” e “Infelici e contenti”.

Da qui inizia la sua carriera da comico.

Antonio Ricci nel 1990 lo sceglie nuovamente come conduttore per il suo nuovo show “Paperissima”.

Nonostante sia da sempre un personaggio stimato e amato, Ezio ha sempre voluto tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Dal matrimonio durato circa vent’anni con Isabel Begonchea, di origini spagnole, sono nati due splendidi figli: Giacomo nel 1991 e Gabriele nel 1995.

Giacomo è scrittore mentre Gabriele attualmente vive a Londra e ha deciso di seguire le orme del padre, cimentandosi nella recitazione.

Dal 2018 il comico è fidanzato con la giovane modella Romina Pierdomenico, classe 1993.

La somiglianza è imbarazzante

Neanche Giacomo e Gabriele amano stare al centro dell’attenzione ma lo scatto postato sui social dal conduttore televisivo scatena la curiosità nei followers.

La foto ritrae Ezio insieme al figlio Gabriele in vacanza a Saint–Tropez.

Un abito casual, estivo e una descrizione che lascia intendere un rapporto padre-figlio davvero complice.

Non tardano poi ad arrivare i commenti positivi che stringono il cuore da parte dei fans.

La cosa che colpisce di più è sicuramente l’incredibile somiglianza.

“Due gocce d’acqua” scrivono i fans nei commenti sotto il post. Ebbene si, la somiglianza infatti non è puramente estetica ma anche, a quanto pare, caratteriale.

Gabriele in una recente intervista si è presentato infatti come rapper e attore, amante della recitazione e dello sport, in particolare pugilato, proprio come papà Ezio.

La nuova conduzione di Striscia la Notizia

Ezio Greggio lascia quindi la conduzione di Striscia la Notizia, e sicuramente la sua comicità pungente ci mancherà, ma come a dire: “largo ai giovani”, il sostituto è un personaggio di tutto rispetto.

E’ un “giovane” che si è fatto strada, dapprima come comico cabarettista, e poi nel cinema, sia come attore che come regista. La sua comicità è tipicamente del sud Italia, ma rappresenta un’intera nazione e fa ridere dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

Stiamo parlando di Alessandro Siani, che farà coppia nella direzione del programma Striscia la Notizia, con la bellissima e divertentissima Vanessa Incontrada.

Alessandro è nato a Napoli nel 1975, e non tutti sanno che il suo vero cognome è: Esposito, ma artisticamente ha voluto cambiare nome in omaggio del giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla mafia nel 1985.

Seppur giovane, la sua carriera inizia da lontano, ma il vero successo al grande pubblico arrivò col film “Benvenuti al sud”, in compagnia di Claudio Bisio, al quale seguì il “sequel” “Benvenuti al nord”, ed il “Principe abusivo”.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna per questa nuova avventura sia ad Alessandro che a Vanessa, e.. largo ai giovani!