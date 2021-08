Michael Schumacher: finalmente in anteprima quello che tutti i tifosi aspettavano

In anteprima un’importantissima novità sul campione più grande della Formula 1 e non solo. Tutti erano in attesa di questo momento.

Sicuramente è uno dei più grandi campioni e piloti automobilistici di tutti i tempi Michael Schumacher è rimasto nei cuori di tutti, sportivi e non, anche se da anni lotta con la vita a cui rimane faticosamente aggrappato, dopo un brutto incidente sugli sci.

Delle su condizioni di salute sono trapelate pochissime notizie in questi ultimi anni, e di certo sappiamo che è vivo grazie alle costanti cure della moglie Corinna. Il pilota, figlio di un muratore, sposa la giovane moglie nel 1995 e da questa unione nascono i due figli: Gina Maria e Mick. Quest’ultimo seguirà le orme del padre diventando un pilota di Formula 1 che dovrà affrontare il peso di un cognome così importante.

Dal 1996 la famiglia tedesca si trasferisce in Svizzera, dove tutt’ora il campione vive nel riserbo più assoluto. Poco, quindi, come abbiamo detto, si sa della vita e delle condizioni attuali si Michael Schumacher.

Da quel maledetto dicembre 2013, in cui Michael, in vacanza sulle nevi di Mèribel, in Francia, mentre sciava (un sua grande passione oltre ai motori), dopo una violenta caduta, picchiò la testa contro un masso e la telecamera montata sul casco aggravò l’impatto.

Da quel giorno, a seguito di diverse operazioni le condizioni del pilota si aggravarono facendolo entrare in uno stato comatoso. Da lì ci fu un silenzio stampa durato anni.

Oggi si ritorna a parlare di Michael Schumacher, ecco perché.

La notizia in anteprima su Scumacher

Una domanda che ognuno di noi si sarà posto è quali sono le condizioni di salute oggi di Michael Schumacher, e soprattutto, come vive, quanto sarà cambiato fisicamente.

Sarebbe davvero bello poterlo rivedere, sorridente come al suo solito e come ci aveva abituato. Un uomo forte, serio, uno sportivo con un gran carisma sia in pista che fuori, e soprattutto un padre amorevole.

Nel frattempo, come i tifosi già sanno, uscirà il 15 settembre su Netflix, un documentario sulla vita del Kaiser (così era soprannominato). Una video biografia del campione, in cui non si ripercorreranno solo i moneti della carriera di Schumacher, ma anche, e soprattutto la sua vita.

Si scopriranno dei retroscena che non si conoscono del campione, che riguardano la sua vita privata ed il suo comportamento nel “backstage”, nei box, con amici e colleghi, con genitori e figli. Insomma una vera e propria biografia video di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

La notizia eccezionale che attendevamo trepidanti, è proprio l’uscita del trailer ufficiale di questo documento-film su Schumacher che è stata postata dal figlio Mick sul suo canale Instagram e vi riportiamo integralmente dal canale YouTube ufficiale Netflix.

Questo film siamo certi che renderà omaggio alla vita di un campione rimasto nel cuore di tutti e darà modo di scoprire anche quanto amore, passione e tenerezza Michael ha sempre messo in tutto quello che faceva.