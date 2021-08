Miss Claudia di “Avanti un altro”: passeggiata e bisognini in autostrada davanti a tutti

Miss Claudia Ruggeri di Avanti un altro posta sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sull’autostrada sotto un sole cocente, intenta a fare un’operazione assolutamente “normale”.

Claudia Ruggeri nasce il 22 ottobre del 1983 a Roma, conosciuta al grande pubblico, per aver partecipato al Game Show “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, suo cognato.

Debutta sul piccolo schermo inizialmente come modella e successivamente le viene affidato un piccolo ruolo nel film “L’amore è eterno finché dura” di Carlo Verdone.

La conoscenza con Paolo Bonolis arriva nel 2004 a “Domenica in” poiché era proprio quest’ultimo a condurre il programma.

Della sua vita privata si sa ben poco. Sappiamo, tuttavia, che è sposata dal 2016 con Marco Bruganelli, incontrato dietro le quinte di “Domenica in”, fratello di Sonia Bruganelli, compagna di Bonolis.

Attualmente la coppia non ha figli ma Miss Claudia non nasconde che in futuro le piacerebbe tantissimo diventare mamma.

Apprezzata e seguita sui social, Claudia Ruggeri ama mostrarsi in compagnia, nei momenti di relax, a cena e a pranzo,proprio per questo motivo condivide spesso foto e video con i suoi followers.

Molto attiva sul social delle foto, la Miss conta oltre un milione e duecentomila “seguaci”, che impazziscono con le sue foto, la maggior parte in cui si mostra nell’intimità, sfoggiando le invidiabili forme che madre natura le ha donato e che l’hanno resa così celebre in brevissimo tempo.

La foto “scandalo” che fa parlare il web

La giovane e seducente cognata di Paolo Bonolis, posta una foto sul suo personale profilo Instagram, i fans inizialmente non capiscono di cosa si tratta, ma poi diventa tutto chiaro.

La modella romana pubblica sul suo profilo social uno scatto che la ritrae in un autogrill sull’autostrada Napoli-Roma intenta in un’operazione comune alla maggior parte di noi e diremmo “fisiologica”.

Chi dopo un viaggio in auto, specialmente in autostrada, non sente il bisogno di “sgranchire” le gambe, e, se con noi c’è il nostro amico animale, perché non fermarsi per farlo bere e fare qualche bisognino?

Ed allora, quale “oasi” migliore di un bell’Autogrill sull’autostrada A1 Napoli-Roma?

Una posa seducente ma comunque molto semplice che spiazza completamente i fans, ammaliati dalla sua espressività, semplicemente meravigliosa.

Miss Claudia in pochissimo tempo raggiunge oltre 19mila likes e 190 commenti tra complimenti e apprezzamenti. Ovviamente ci sono in mezzo anche delle critiche, ma si sa, è il gioco dei social.

Dietro di lei la sua splendida auto, una Jeep Renegade, marchio parte del gruppo Fiat.