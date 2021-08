I Me Contro Te non si fermano, arriva il terzo film: l’annuncio

Dopo il grandissimo successo de “Il Mistero della Scuola Incantata”, il duo siciliano Me Contro Tre annuncia anche il terzo film: ecco quando uscirà al cinema.

Il duo siciliano Me Contro Te, composto dai due YouTuber Luigi Calagna e Sofia Scalia, non si ferma e dopo il grandissimo successo del loro secondo film “Me Contro Te – Il Mistero della Scuola Incantata” annunciano l’uscita anche della terza pellicola cinematografica. Luì e Sofì, che oltre a quella lavorativa condividono anche la vita privata, con il lungometraggio uscito nella sale lo scorso 18 agosto hanno fatto registrare il record di incassi nel weekend da quando i cinema hanno riaperto dopo la pandemia.

Il duo amatissimo dai bambini, ha fatto registrare al botteghino ben 811 mila euro al loro secondo esordio cinematografico. Nel primo weekend dall’uscita della pellicola, nello specifico, i Me Contro Te hanno incassato 1.355.489 € e 2.178.773 € nei cinque giorni successivi. Luì e Sofì vogliono cavalcare l’onda di questo successo e oggi già annunciato l’uscita del loro terzo film.

Leggi anche >>> Michael Schumacher: finalmente in anteprima quello che tutti i tifosi aspettavano

I Me Contro Te annunciano il loro terzo film

“È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura”. Questo il comunicato dei Me Contro Te che, oltre ad annunciare il loro terzo film, hanno anche ringraziato tutti i loro fan per il grandissimo successo.

Leggi anche >>> La nuova Alitalia assumerà 5750 figure professionali: ecco come candidarsi e i requisiti

La pellicola uscirà nei cinema il prossimo 1 gennaio 2022, sarà diretto sempre da Gianluca Leuzzi, alla regia anche del secondo capitolo, e prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e ovviamente i Me Contro Te.