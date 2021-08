Pamela Prati: “..63 anni, ma me ne sento 20..” | Il segreto per rimanere giovani

La show girl Pamela Prati, a quasi 63 anni sfoggia un fisico da ventenne su Instagram. Tra i commenti una domanda ricorrente.

Paola Pireddu, in arte Pamela Prati, nata a Ozieri in provincia di Sassari il 26 Novembre 1958 è una show girl, attrice e modella italiana.

Debutta tra gli anni ’70 e gli anni ’80 come modella ed attrice, per poi consolidare la sua carriera solo dopo aver colpito Pier Francesco Pingitore, che le diede l’opportunità che aspettava da una vita: recitare in vari spettacoli teatrali e televisivi.

Ma non si accontenta, così, alla fine degli anni ’70 e inizi ’80, viene scelta per posare nuda per la copertina di PlayBoy e PlayMan, dando inizio alla sua carriera di modella.

Agli inizi degli anni ’90, Pamela Prati partecipa anche ad alcuni programmi televisivi come presentatrice, coprendo anche il ruolo inaspettato di cantante pubblicando nel 1996 un album musicale con diversi brani inediti.

Il segreto per rimanere giovani

Pamela Prati a quasi 63 anni sconvolge ancora il pubblico con il suo fisico mozzafiato reso pubblico con un post sul suo personale profilo Instagram.

L’icona sexy di PlayBoy, al giorno d’oggi è diventata un punto di riferimento e motivazionale per le molte persone con problemi di peso o di autostima che seguono il suo profilo.

“Ma come fai ?”, questa è la domanda più ricorrente che fanno all’attrice. La risposta di Pamela Prati è semplice e candida. Scrive così: “Io potrei parlarvi di quanto è importante allenarsi, mangiare bene e altro, ma quello che ci tengo a dire è come per me l’etá sia solo un numero, ed è un consiglio che rivolgo a tutte le donne che mi scrivono. Certo uno deve anche fare sacrifici sia chiaro…”

Il segreto della show girl, come afferma sul suo post di Instagram è la considerazione dell’età, per lei solo un numero, in realtà afferma che sente di avere 20 anni, ovviamente accompagnato da uno speciale allenamento e una giusta alimentazione.

Dopo più di 40 anni la modella italiana illumina ancora l’obiettivo della fotocamera, bloccando migliaia di italiani davanti la foto sfoggiando il suo magnifico corpo.