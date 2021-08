Fabrizio Corona, il ritorno di fiamma con la ex: “Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro..”

Fabrizio Corona torna a far parlare di se, ma questa volta inviando un messaggio ad una sua ex compagna. L’impressione è quella di un tentativo di riavvicinamento per il bene della famiglia.

Fabrizio Maria Corona nasce a Catania nel 1974, il papà era un noto giornalista. Una vita dura quella di Fabrizio, costellata di tanti fallimenti imprenditoriali, guai giudiziari e storie d’amore finite male, oltre che ad una condanna a 13 anni di carcere.

Dal 2007 Corona ha subito varie indagini a suo carico e diversi procedimenti penali, e ricevuto delle condanne per alcuni di questi. Tra i reati contestatigli ci sono l’estorsione, la truffa, la svendita di denaro falso, truffa, corruzione, reati tributari, minacce e intestazione fittizia di beni.

Querelato da molti personaggi famosi dello spettacolo e dello sport, tra questi troviamo: Simona Ventura e Barba D’Urso.

Per moltissimo tempo, e forse ancora oggi, Corona, è stato considerato il “Re dei paparazzi”, anche se, come lui stesso afferma, non ha mai scattato una foto in vita sua. Ma, da titolare di una nota agenzia milanese, riceveva foto “compromettenti”, che, secondo i magistrati, utilizzava per estorcere denaro ai protagonisti ignari, in cambio della distruzione del materiale fotografico.

La vita sentimentale di Fabrizio Corona

Fabrizio è oggettivamente un bel ragazzo, che tiene molto al suo fisico, e che ha rappresentato per diversi anni quel sex-symbol bello e “maledetto” che attraeva le donne. Sempre accompagnato da bellissime, la sua prima vera storia d’amore pubblica è stata quella, poi convolata in nozze, con la modella Nina Moric.

Dopo il matrimonio, avvenuto nel 2001, arriva il primogenito di Fabrizio e Nina, Carlos Maria, e siamo nel 2002. La storia tra i due finirà bruscamente nel 2007 con la richiesta di separazione da parte della modella croata, fino all’ottenimento del divorzio nel 2014.

Nel frattempo Fabrizio inizia una storia sentimentale con la più paparazzata d’Italia, Belen Rodriguez, la quale racconta di aver subito un aborto spontaneo durante la relazione con Corona, a causa dell’eccessivo stress per la vita che conduceva.

Dopo l’esperienza del carcere, infine, Fabrizio prova a ricostruire un flirt con la cantante delle Donatella, Silvia Provvedi. Una relazione durata dal 2015 al 2018.

Il messaggio “d’amore” di Fabrizio per la sua ex

Proprio in questi giorni, Fabrizio Corona, scrive un messaggio commovente, indirizzato ad una sua ex compagna. Nel post pubblicato su Instagram, a corredo delle parole “struggenti” di ringraziamento, ci sono una carrellata di foto insieme.

Non è chiaro se l’intento dell’ex re dei fotografi, sia un tentativo di riavvicinamento o un semplice ringraziamento per la sopportazione che la donna ha avuto nei suoi confronti in questi anni di tribolazione.

Ma di chi si sta parlando?

Queste sono le parole esatte che Corona scrive nel post in cui “tagga” la ex:

“Vorrei dirti solo grazie Nina..Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita..E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo.È come un puzzle..ogni cosa a suo posto..Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti..Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà..ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani..Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore💐❤️ @nina__moric “

E’ bello trovare un Fabrizio Corona così umile ed onesto, in un messaggio affettuoso in cui ringrazia la madre di suo figlio per quello che ha fatto, e chiede, ed offre il perdono. Un gesto di maturità che forse nessuno si aspettava da quello che è voluto passare sempre per “bullo” senza cuore.

Siamo anche certi che Nina Moric apprezzerà questo gesto e rimaniamo sul filo in attesa di una risposta da parte dell’interessata…