Elisabetta Gregoraci: 100 anni e non sentirli.. La foto che spiega molte cose

La show girl italiana Elisabetta Gregoraci viene immortalata sui social, mentre festeggia in bella compagnia i 100 anni. Foto.

Elisabetta Gregoraci nasce a Soverato in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980. Grazie alla sua straordinaria bellezza, inizia la sua carriera come modella nel 1997, arrivando così a sfilare per diversi brand come Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.

Nel 2012 si avvicina al mondo della televisione, riuscendo ad ottenere diversi ruoli così da ricavarsi una sua notorietà. Partecipa a diversi programmi televisivi tra cui: Battiti Live, Made in Sud e più recentemente è entrata nel cast del Grande Fratello Vip.

Nel 2008 sposa Flavio Briatore, uno dei più famosi e benestanti imprenditori imprenditori italiani. Da questa storia d’amore nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore.

Nel 2017 la coppia si separa in modo consensuale. Tante le polemiche e i commenti a riguardo che danno ancor più visibilità alla coppia vip. Anche se sono proprio di quest’estate i rumors che vedrebbe un ritorno di fiamma dei due ex coniugi.

Dopo la separazione, la showgirl ha iniziato a frequentare Francesco Bettuzzi, imprenditore e fondatore di Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la Gregoraci. Un rapporto complice, fatto di lavoro, amicizia e poi sfociato in amore.

Nel 2019 i due annunciano la loro separazione e nel 2020 si vocifera di un flirt con l’ex compagno di Diletta Leotta, Matteo Mammì, notizia poi smentita dalla stessa showgirl.

I 100 anni della Gregoraci

La modella e presentatrice italiana Elisabetta Gregoraci, viene immortalata a festeggiare un traguardo importantissimo per lei, ma soprattutto per la sua amata nonna, che l’ha protetta ed incoraggiata ad intraprendere la sua carriera di modella.

Per il grande evento è stato organizzato una festa privata in suo onore, con ben 3 torte, una per ogni numero degli anni che compie.

Pubblicando la foto sul suo personale profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci, scatena i commenti ed i numerosi auguri da parte di tutti i suoi followers e amici.

Ma, da questa foto, vedendo la nonna di Elisabetta, si capiscono tante cose. In primis che la genetica non mente. Nonna “Gregoraci” all’età di un secolo, è ancora una bella donna, e dimostra 30 anni di meno di quelli che ha.

Ora sappiamo da chi ha “ripreso” Elisabetta Gregoraci e le auguriamo, tra sessant’anni di raggiungere e superare il traguardo della nonna, sempre con quella bellezza mediterranea che, a questo punto, è di famiglia.