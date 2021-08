Il caso Ylenia Carrisi: dopo quasi 30 anni la “triste” notizia e la reazione di Romina Power

Il caso di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, è ancora un mistero aperto. Gli italiani non perdono la speranza, e si appassionano a qualsiasi notizia riguardo la famiglia di Cellino San Marco. Purtroppo l’ultima in ordine di tempo è davvero “triste”.

Romina Power nasce il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles. Attrice e cantante, è la figlia dell’attore Hollywoodiano Tyron Power. Sposata dal 1970 al 1999 con Al Bano Carrisi, cantautore e attore pugliese.

Una delle coppie più seguite e amate del mondo dello spettacolo. Dalla loro storia d’amore sono nati 4 figli: Cristel, Yari, Romina Jr, Ylenia.

Un mistero irrisolvibile e un dolore infinito avvolge l’intera Italia quando si parla di Ylenia Carrisi, la primogenita sparita presumibilmente il 6 gennaio del 1994 negli Stati Uniti, a New Orleans.

Quando è scomparsa la ragazza alloggiava con Alexander Masakela, artista di strada, presso l’hotel “Le Dale”. Il ragazzo, inizialmente ritenuto colpevole, viene arrestato; poco dopo invece è stato rilasciato per mancanza di prove.

Ylenia nel 1994 aveva appena compiuto 23 anni ed era conosciuta per essere una showgirl italiana. Una vicenda drammatica che sembra ricordare quella di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo.

Tante sono state le piste false, i presunti avvistamenti, le testimonianze e le ricostruzioni in questi anni. Tuttavia, nessuna di queste si è avvicinata alla verità.

Mamma Romina e Papà Al Bano non hanno mai smesso di sperare e di cercare la figlia.

Potrebbe interessarti>>>Ylenia Carrisi, la foto di Romina Power: “Quando le estati erano felici”

Ylenia Carrisi: verità o fake news?

Tante sono le domande che ancora non hanno una risposta certa. Dubbi e incertezze che portano comunque a sperare che Ylenia sia ancora viva.

Alcuni portali d’informazione on-line e testate giornalistiche hanno lanciato, nei giorni scorsi, una nuova segnalazione sul caso Carrisi. La giovane sembrerebbe essere ancora viva e avrebbe recentemente incontrato a Santo Domingo il fratello Yari.

Notizia che non ha tardato ad essere smentita dallo stesso Yari. A seguito della vicenda, i due genitori avrebbero deciso di intervenire personalmente.

Potrebbe interessarti>>>Ylenia Carrisi: come sarebbe oggi, l’ultimo appello di Romina Power

Sui loro profili social chiedono di smettere di fornire piste false e di comprendere il dolore che anche a distanza di anni perseguita l’intera famiglia.

La reazione di Romina Power

Tutta la famiglia Carrisi, a seguito della triste vicenda che li ha interessati, la scomparsa di una figlia e di una sorella, ha sempre mantenuto un profilo totalmente dignitoso e un’amorevole unità familiare sebbene ci fosse stato il divorzio tra i due coniugi.

A prescindere dall’amore finito tra Al Bano e Romina, la famiglia Carrisi tutta, ha dimostrato una coesione incredibile, vivendo la disgrazia con una riservatezza che non si riesce nemmeno a descrivere, mai hanno divulgato o “lucrato” in nessun modo su quanto accaduto. Questo è il simbolo di un amore incondizionato e di una rettitudine che al giorno d’oggi purtroppo, spesso, viene a mancare nel mondo.

Dopo la notizia “inventata” da una testata molto nota, sono stati tanti i siti web che, senza verificare l’informazione, l’hanno riportata, in alcuni casi “ricamandoci” sopra anche dettagli totalmente dettati dalla fantasia di chi scriveva il pezzo.

La reazione dei genitori di Ylenia, non è tardata ad arrivare, e grazie ai social, si è potuto fare chiarezza su quanto stava avvenendo. Romina è una mamma che ha già sofferto molto nella vita. non possiamo nemmeno immaginare cosa può significare la “scomparsa” di un figlio, forse la morte è un evento più “naturale”, perché ci si fa una ragione, ma la scomparsa è un qualcosa di inspiegabile e non chiude mai, non ti abbandona e lascia una ferita in continuo sanguinamento.

Sarebbe giusto dopo quasi 30 anni per questi genitori, conoscere la verità, senza essere oggetto di ulteriore sofferenza, che arriva dalla “penna” di editori senza scrupoli.

In un post Instagram, mantenendo sempre quell’educazione e la correttezza che l’ha distinta in questi anni, Romina Power scrive così a chi ha diffuso la notizia falsa:

“Ma quando e’ che la smetterete di speculare sulla mia famiglia ? Quando e’ che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare.”

Leggi anche>>>Avete mai visto la figlia di Monica Bellucci? E’ talmente bella da rubare la scena alla madre

Tra le altre cose, come si evince dallo screenshot pubblicato dalla cantante, la notizia, che se fosse stata vera sarebbe dovuta essere inserita nella “cronaca”, è stata pubblicata nella sezione: “gossip e trash”. Letteralmente dall’inglese, la parola trash, significa “spazzatura”, ai posteri l’ardua sentenza!