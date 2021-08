Mara Venier, dopo gli insulti agli haters passa ai fatti: “Andrà bene questo….?”

Nei commenti a un post su Instagram di Mara Venier, diversi haters hanno attaccato la conduttrice che ha però risposto per le rime.

Mara Venier è nei cuori di tantissimi italiani che di lei apprezzano la sua spontaneità, sia nella vita “televisiva” che in quella di tutti i giorni. La conduttrice è anche attivissima sui social, in particolare su Instagram, e negli ultimi giorni proprio nei commenti di un suo post, che la ritrae mentre sorseggia un mojito al tramonto in posa con il marito Nicola Carraro, diversi haters hanno commentato la foto decisamente con cattivo gusto.

Mara Venier, però, sempre fedele al suo carattere forte e senza filtri non si è lasciata sopraffare dalle critiche e ha risposto a tono ai commenti offensivi. Spesso, a margine dei post social dei personaggi famosi e non solo, vediamo dilagare la piaga dell’odio virtuale e personaggi di spicco come la storica conduttrice italiana, che rispondono per le rime agli haters, servono anche come esempio per combattere questa degradante abitudine.

Mara Venier attaccata sui social, la conduttrice risponde per le rime

“Tagliati quei capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”, “Tagliati quei capelli e bevi meno, e mettiti a dieta”. Sono solo alcuni dei commenti offensivi al post di Mara Venier che non ha fatto trascorrere molto tempo prima di rispondere a tono: “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i coglioni con i miei capelli? Perché?”. Una risposta che è piaciuto ai seguaci della conduttrice che ha raccolto tantissimi like.

Nei giorni successivi, poi, la Venier ha spinto il piede sull’acceleratore pubblicato due foto (montaggi) davvero divertenti scrivendo: “Andrà bene questo taglio di capelli?” e “Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ????? Dica …dica …faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e……. Vi voglio bene amici di Instagram“. A dare, così, l’ennesima risposta ai suoi haters.

Tra l’altro la zia degli italiani, “tagga” nei commenti il famoso profilo social “trash_italiano” e riceve da questi enormi complimenti per l’ironia e il modo di fare, da gran signora.