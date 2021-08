Marcell Jacobs dice no a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ci rimane malissimo

Il bis campione olimpico Marcell Jacobs ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rifiutare la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle.

Marcell Jacobs è stato l’uomo dell’estate sportiva italiana. Il velocista azzurro, nato nel 1994 a El Paso in Texas, è stato grandissimo protagonista alle recentissime Olimpiadi di Tokyo conquistando due ori leggendari per l’atletica italiana. Il primo nei 100 metri piani, vincendo facendo segnare anche il record europei in 9″80; il secondo nella staffetta 4×100 insieme ai compagni Tortu, Desalu e Patta.

Grazie a questi successivi, Jacobs è diventato una vera e propria star in italiana arrivando anche stuzzicare l’appetito di alcuni programmi televisivi. Su tutti Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci che avrebbe fatto una corte spietata per avere il campione olimpico come concorrente del suo show. “Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”. Aveva detto qualche settimana la conduttrice del programma a DiPiù. E ora è arrivata la risposta di Jacobs.

Il no di Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle: il motivo

Il sogno di Milly Carlucci di vedere Marcell Jacobs in pista come concorrente di Ballando con le Stelle resterà, però, tale. Il velocista, in una intervista a DiPiù, ha spiegato di aver rifiutato la proposta: “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”.

La doppia medaglia d’oro nell’atletica, però, non avrebbe chiuso del tutto le porte al programma in onda su Rai 1. Jacobs avrebbe infatti accettato la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle esclusivamente per una puntata nelle vesti di “ballerino per una notte”.