Temptation Island, programma in onda su Canale 5 che accompagna ormai da anni le estati di tantissimi italiani, starebbe per chiudere i battenti. Quella conclusa in questo agosto 2021 potrebbe infatti esser stato l’ultimo “viaggio nei sentimenti” fatto dallo show che vede diverse coppie di fidanzati affrontare crisi e difficoltà del loro rapporto. Come riportato da TvBlog, Maria De Filippi, che produce il programma attraverso la Fascino, avrebbe deciso di abbandonare Temptation Island per produrre un suo format.

La Fascino, società che viene controllata al 50 e 50 dalla De Filippi e da Rti-Mediaset, non avrebbe trovato l’accordo con la Banijay, altra azienda che detiene invece i diritti del programma che si svolge in un villaggio vacanze in Sardegna. Visto il successo dello show, però, la società di produzione potrebbe pensare di trattare il diritti di Temptation Island con altri broadcaster, magari in streaming, come ad esempio Discovery+.

Temptation Island chiude, Maria De Filippi pensa a un nuovo programma

A sostituire Temptation Island su Canale 5, potrebbe però essere un altro programma estivo che vedrebbe sempre come protagoniste coppie di fidanzanti che attraversano un periodo di crisi. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, era presente un programma prodotto da Fascino e non condotto da Maria De Filippi.

Questo nuovo progetto andrebbe a prendere il posto proprio dello show condotto da Filippo Bisciglia, e potrebbe essere una riproposta di “Ultima Fermata”; uno show annunciato in passato, ma mai andato in onda. Tempo fa si vocifera Stefano Martino come conduttore. Che sia proprio l’ex ballerino di Amici a condurre nuove coppie attraverso un rinnovato viaggio nei sentimenti?