Michelle Hunziker: dopo tanto dolore arriva la svolta. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”

Michelle Hunziker, modella e nota conduttrice televisiva, stupisce i fans con un cambio di “vita” davvero inaspettato.

Michelle Hunziker nasce il 24 gennaio del 1977 a Sorengo, in Svizzera. Nel 1993 arriva in Italia insieme alla madre.

La sua carriera inizia negli anni 90 come modella. Nel 1998 sposa Eros Ramazzotti, noto cantautore italiano e nel 1997 dà alla luce la primogenita Aurora Ramazzotti. I due tuttavia, tra alti e bassi, divorzieranno definitivamente nel 2009.

Nello stesso anno in cui si sposa, Michelle, viene notata dai più grandi produttori televisivi italiani. Nel 1996 partecipa al programma “I Cervelloni” al fianco di Bonolis e da qui inizia la sua vera notorietà.

Partecipa a Zelig, Paperissima, Festivalbar e Scherzi a Parte. Nel 2007 prende parte, insieme a Pippo Baudo, a Sanremo, e nello stesso anno pubblica “Lole”, suo album musicale che però non riscuote grande successo.

Attualmente la Hunziker è felicemente sposata, dal 2014, con Tomaso Trussardi, imprenditore italiano, titolare dell’omonimo marchio di moda. Dalla loro storia d’amore sono nate due splendide bambine, Sole e Celeste.

Un cambiamento radicale

Michelle è da sempre uno dei personaggi più seguiti e amati, della televisione e non.

“Un uragano pieno di energia” così la definiscono i seguaci sul suo profilo Instagram che attualmente ha raggiunto quasi i 5 milioni di followers.

Instagram è probabilmente il social che la showgirl ama di più, uno strumento che utilizza per sentirsi più vicina ai suoi fans anche attraverso la condivisione di pensieri, idee e scatti della vita quotidiana.

Michelle ha raccontato in passato tutte le sofferenze che ha vissuto nella sua vita, dal padre alcolista, all’essere rimasta intrappolata in una “setta” per diversi anni. Quest’ultima “tragedia”, fu anche il motivo principale della separazione con il marito Eros Ramazzotti, che a detta della Hunziker, era il suo più grande amore.

Proprio per questo motivo decide di condividere il suo cambiamento radicale tramite una foto postata sui social.

Un look totalmente nuovo per la conduttrice, un bob ondulato che non passa di certo inosservato. Tanti i commenti di solidarietà e d’amore. In particolare la didascalia lascia i fans senza fiato: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”

Quello che fa più riflettere è se questo “atto coraggioso” non sia davvero segno di rivoluzione.

Spesso quando una donna cambia taglio di capelli si dice che possa essere segno di una vera trasformazione, nuovi pensieri e a volte nuova vita. Cosa ci riserverà in futuro la showgirl?