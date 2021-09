Pamela di non è la Rai: come sta dopo la terribile malattia che l’ha allontanata dallo spettacolo

Pamela Petrarolo, ex stella di non è la Rai, a seguito della brutta malattia, lancia un messaggio importante sui social.

Pamela Petrarolo nasce a Roma il 10 novembre del 1976. Conosciuta per aver partecipato al noto programma di “Non è la Rai“, uno show ideato e diretto da Gianni Boncompagni.

Nel 1994 scopre la passione per il canto e poco dopo incide il suo primo album “Io non vivo più senza te“, che riscosse, all’epoca, subito un grandissimo successo.

Successivamente intraprende una collaborazione con Rai International per il programma “Passioni d’amore” e per “Villaggio Vip: istruzioni per l’uso e per l’abuso“.

Nel 2003 entra nel cast di “Carrozzelle felici” e qualche anno dopo debutta nello spettacolo teatrale “Mary, Pam, Sasha Show.”

Pamela nel 2001 sposa Gianluca Pea, dalla loro storia d’amore sono nate Alice nel 2003 e Angelica nel 2016. Tuttavia, la loro storia d’amore si interrompe poco dopo.

Attualmente la showgirl è felicemente fidanzata con Giovanni, uomo con cui si passa dieci anni di differenza.

A giugno 2020 durante uno dei suoi interventi al programma di Barbara D’Urso, Pamela, ha dichiarato di aspettare un altro bambino.

Il dramma della malattia

La showgirl racconta il dramma terribile che ha travolto la sua vita, un periodo davvero difficile che è riuscita a superare grazie al supporto delle persone a lei care. Era il 1997, quando, una brutta malattia ha costretto Pamela ad un brusco arresto della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il dramma, si è ripresentato poi nel 2016, subito dopo la nascita della seconda figlia. I primi mesi di Angelica sono stati davvero duri poiché la piccola è nata con una malformazione alla testa, non diagnosticata immediatamente. Grazie al sesto senso materno, poco dopo la bambina è stata ricoverata d’urgenza.

“Adesso sta bene” questo il commento della Petrarolo che tranquillizza i fans.

La cantante inoltre, confessa di essersi inizialmente preoccupata per l’arrivo del terzo bebè, ma, a detta sua, la preoccupazione non ha tardato a lasciare spazio alla gioia e alla felicità.

A conferma del suo entusiasmo è sicuramente uno degli ultimi post che la showgirl ha pubblicato su instagram.

A distanza di tanti anni vediamo come sta oggi Pamela di “Non è la Rai”, che insieme ad una foto sorridente scrive su Instagram:

“Se mi guardi e mi sorridi non succederà mai che io non faccia lo stesso con te…

Basta davvero poco per rendere migliori le nostre giornate e quelle degli altri …

Un sorriso fatto di cuore è la migliore arma di amore di seduzione di protezione di affetto che abbiamo…non teniamolo per noi ….ogni tanto qualche sorriso regaliamolo che non costa nulla”

Con il post pubblicato sui social, Pamela, lancia un bellissimo messaggio di speranza a tutti i suoi followers.

Una donna di cuore, in forma smagliante e un sorriso radioso che incita il suo pubblico a sorridere, indipendentemente dalle numerose avversità.