Ambra Angolini: quella malattia terribile che ha trasformato il sogno in un incubo

La cantante e attrice Ambra Angiolini racconta la sua sua vita dopo che il suo desiderio più grande si trasformò in un incubo.

Ambra Angiolini nata a Roma il 22 Aprile 1977, è un’artista a tutto tondo, svolgendo varie attività nel mondo dello spettacolo, da attrice a cantante e da conduttrice televisiva a conduttrice radiofonica.

Nel 1992, alla sola età di 15 anni, partecipa al programma estivo Bulli e Pupe, per poi approdare nel programma TV Non è la Rai l’anno successivo.

Acquista immediatamente notorietà e decide di dedicarsi al suo hobby preferito, la musica, pubblicando 4 dischi e partecipando al musical Emozioni del 2001.

Dopo la sua parentesi musicale, Ambra decide di mettersi in gioco provando a ricoprire più ruoli nel mondo dello spettacolo iniziando dalla conduttrice televisiva per poi passare alle radio, ed infine recitare in spettacoli teatrali, serie TV e film riscuotendo un gran successo.

Nel 2007 dopo il film di Ferzan Özpetek, Saturno Contro, l’attrice italiana vince il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro ed il Ciak d’Oro.

Ambra Angiolini ha avuto una relazione lunga 11 anni con il cantautore italiano Francesco Renga dalla quale sono nati 2 figli, Jolanda e Leonardo, ma dal 2017 è impegnata in una relazione con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

Potrebbe interessarti>>>Ambra Angiolini, dedica alla figlia Jolanda su Instagram

L’incubo di Ambra Angiolini

Il desiderio più grande della giovane attrice italiana Ambra Angiolini, risale alla sua adolescenza quando scriveva sul su diario personale i suoi desideri, tra cui questo.

Il più grande desiderio dell’attrice era quello di diventare mamma, e, non riuscendoci inizialmente, la fece cadere in un periodo di depressione incolmabile.

Riesce ad uscire da questo brutto periodo che ormai dominava la sua vita solo dopo una lunga terapia, cercando successivamente una soddisfazione personale nel volontariato in Sudamerica.

Dopo la nascita della sua prima figlia, Jolanda, Ambra non sembra in grandissima forma dando così nuovamente il via libera a questa brutta condizione mentale.

Potrebbe interessarti>>>Ecco il nuovo amore di Ambra Angiolini: Renga è solo un ricordo?–FOTO

La cantante italiana Ambra Angiolini, ricade in quel “baratro” come lo chiama lei, per poi finire in terapia da un psicologo per la seconda volta, soffrendo allo stesso tempo di Bulimia.

La nascita della figlia, dunque, a causa del suo malessere psicologico, si trasformò dal raggiungimento di un grande obbiettivo desiderato, ad un incubo dal quale la giovane non riusciva ad uscire. Racconta che data la sua “depressione” anche gli atti più naturali di una mamma, per lei rappresentavano una missione insostenibile.

Per fortuna oggi, l’attrice sta bene, e si gode con spensieratezza l’intera famiglia ed i suoi bellissimi figli…