Chiara Ferragni: da sola fattura quanto una multinazionale | La cifra è da capogiro

Sapete a quanto ammonta il patrimonio della nota imprenditrice Chiara Ferragni? Come fa a viaggiare i jet privato o a girare il mondo in vacanza a bordo di yacht extra lusso e a cenare nei ristoranti più in. La cifra che guadagna è impressionante.

Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio del 1987. Prima di tre figlie, Chiara, ha due sorelle Francesca e Valentina.

Dopo la scuola superiore, la Ferragni non perde tempo e si iscrive all’Università Bocconi di Milano. E’ proprio qui infatti che inizia a lavorare prima come modella e poi come fashion blogger.

Da sempre una ragazza ambiziosa, Chiara, nel 2009 fonda il blog “The Blonde Salad” in collaborazione con il suo fidanzato di allora, Riccardo Pozzoli. Il blog da subito le diede un grandissimo successo, probabilmente grazie anche alla semplicità delle foto che venivano postate della stessa fondatrice, acqua e sapone.

Inizialmente la protagonista del blog racconta la sua vita che si divide tra Milano e Cremona, protagonista anche la sua cagnolina Matilda. Successivamente il blog diventa un luogo in cui Chiara fornisce consigli sui vari outfit.

Nel 2010 la Ferragni presenta la sua prima linea di scarpe agli Mtv Trl Awards. Da allora il marchio va solo crescendo tanto da ottenere su “The Blonde Salad” oltre dodici milioni di visite.

Nel 2015 il suo fatturato si aggira intorno ai dieci milioni di dollari. Nel 2016 si trasferisce a Los Angeles dove continua la sua vita da imprenditrice. Nello stesso anno realizza una collaborazione per Pantene e collabora con i più grandi marchi tra cui Intimissimi, Dior e Pomellato.

La giovane imprenditrice decide così di fondare un proprio brand e nel 2019 è una delle protagoniste del Cinema di Venezia grazie al suo documentario “Chiara Ferragni Unposted“.

A seguito della rottura con Riccardo, nel 2018 Chiara Ferragni sposa il cantante Fedez, ed è una delle cerimonie più seguite sul web. Dalla loro storia d’amore nel 2019 nasce Leone e nel 2020 viene annunciata la sua seconda gravidanza.

Potrebbe interessarti>>>Caserta, pizzaiolo contro Chiara Ferragni: “Vi spiego perché…”

Cifre da capogiro per l’imprenditrice

Una donna di grandissimo successo, autoironica, bella e sicura di sè. Tutti aggettivi che sicuramente la qualificano e la portano ad essere uno dei personaggi più seguiti e amati del web e dello “spettacolo”.

Attualmente infatti, il suo profilo social conta oltre 24 milioni di persone che la stimano e la seguono ogni giorno, interagendo con likes e commenti sotto i suoi post. Ma vediamo insieme a quanto stima il suo patrimonio.

Potrebbe interessarti>>>Influencer si diventa, nasce il primo corso di laurea specifico

Si stima che le la Ferragni riesca ad avere un giro f’affari di oltre 19 milioni di euro l’anno.

Dall’azienda “Sisterhood” che si occupa di attività di marketing, Chiara ha ricavato circa 12 milioni di euro. Da The Blonde Salad ha fatturato 4,8 milioni di euro e grazie al suo brand “Chiara Ferragni Collection” il ricavato si aggira a 1,27 milioni.

Bisogna poi aggiungere la percentuale dei guadagni del suo profilo instagram che sembrerebbe aggirarsi intorno ai 200 mila euro l’anno.

Che dire, oltre a fare i complimenti ad un’imprenditrice di se stessa che da “sola” riesce a fatturare quanto una multinazionale!