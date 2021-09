Tina Cipollari, l’ipotesi del tradimento e il passo indietro | Il retroscena oscuro

Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne, avrebbe confermato la news che sta circolando in rete.

Maria Concetta Cipollari, in arte Tina Cipollari, nasce il 14 novembre del 1965 nel Lazio, a Viterbo.

Nota per aver partecipato alla trasmissione di “Uomini e donne” come corteggiatrice, un programma condotto da Maria De Filippi. Tina, fin dagli anni 2000, è stimata e seguita da milioni di persone soprattutto grazie al suo atteggiamento provocatorio, per i suoi modi e per la sua trasparenza.

A seguito del suo debutto a Uomini e Donne, prima come tronista e poi come opinionista, Tina viene invitata più volte a partecipare al programma “Buona domenica“, condotto da Maurizio Costanzo.

Nel 2002 incide “Hawaii“, il suo primo singolo musicale e nello stesso anno si avvicina alla trasmissione di Mediaset. Nello stesso anno incontra Ilio Cristian Maria Nalli, con il quale si sposa nel 2005. Dalla loro storia d’amore nascono tre splendidi figli. La coppia divorzierà definitivamente nel 2018.

Nel 2004 partecipa al reality show “Il ristorante” e successivamente prende parte a diversi programmi televisivi tra cui “Dimmi la verità” e “La vita in diretta”.

Nonostante l’opinionista di Uomini e donne sia uno dei personaggi più seguiti della televisione italiana, non ama condividere particolarmente la sua vita privata sui social.

Il colpo di scena inaspettato

A seguito del divorzio, Tina sembra essersi invaghita del ristoratore toscano Vincenzo Ferrara, di cui però non si sa molto.

La loro storia d’amore seppur inizialmente sembrava andare per il meglio, subisce un rapido cambiamento.

Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari si sarebbero lasciati. Un vero colpo di scena poichè la coppia sembrava davvero essere presa dai preparativi per il matrimonio.

Attualmente si vocifera che Vincenzo abbia un’altra donna nella sua vita e il motivo ipotetico della separazione potrebbe essere questo.

Notizia n’è confermata e n’è smentita dai due che attualmente preferiscono tenere per loro le reali motivazioni della rottura.