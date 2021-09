Bmw Concept 02, la nuova elettrica che pensa ai più giovani – VIDEO

BMW ha presentato un veicolo davvero particolare. La prima cosa importante da sapere è che è completamente “eco friendly”.

Tra le case produttrici di automobili e motocicli, è innegabile che la bavarese BMW sia tra i pionieri del movimento “green” sulle due e quattro ruote.

Ricordiamo molti prototipi – in alcuni casi arrivati anche alla produzione in serie – di vetture green presentate dalla BMW. Un esempio è la sportiva i8 ma non è l’unica BMW green della storia.

Abbiamo anche la piccola utilitaria i3, arrivata negli ultimi anni sulle strade di tutta Europa, Italia inclusa. Proprio in questa categoria di mezzi dal prezzo più accessibile si colloca anche la nuova concept bike della casa.

Infatti, BMW ha recentemente presentato un prototipo su due ruote. Una sorta di scooter elettrico agile ed adatto alla giungla urbana dove trovare parcheggio o uno spazio nel traffico può risultare complicato.

Scopriamo insieme questo interessante prototipo.

Ti potrebbe interessare anche ->

Motorrad CE 02: zero emissioni e zero rischi

La BMW Motorrad CE02 è la perfetta compagnia per quelle situazioni in cui le piccole dimensioni diventano fondamentali per aggirarsi nel traffico.

La motocicletta infatti ha dimensioni contenute, potendo trasportare un pilota ed eventualmente anche un bagaglio dello stesso senza troppe difficoltà.

Il peso è di appena 120 chili: questo fa si che il motore da appena 15 cavalli della due ruote riesca a spingerla alla velocità di quasi 100 chilometri orari, non poco per un mezzo simile.

La Motorrad è silenziosa quanto pulita: utilizza infatti un piccolo motore completamente elettrico, come abbiamo già anticipato.

Ti potrebbe interessare anche ->Spettacolare schianto tra Lamborghini e BMW. danni per 350mila euro- Guarda VIDEO

L’illuminazione anteriore è affidata ad un complesso di fari al LED che riesce a rischiarare senza problemi anche le vie più buie della vostra metropoli.

Un veicolo come la Motorrad, anche se ancora allo stadio di prototipo, potrebbe rivoluzionare i trasporti cittadini: pensate se al posto dei monopattini elettrici avessimo queste vetture a due ruote.