Carmen Di Pietro: a 56 anni mostra un lato B pazzesco e commenta: “Vi piace…?”

La show girl italiana Carmen Di Pietro a 56 anni è in forma come quando ne aveva 20. Delle foto hanno scatenato il web ed ogni riferimento è puramente casuale…

Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, nata a Potenza il 24 Maggio 1965, è una show girl, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

Si trasferisce assieme alla sua famiglia per il lavoro del padre, prima a Bologna poi a Salerno dove frequenta la scuola elementare e le superiori, diplomandosi nel 1983.

Dopo il diploma la giovane ragazza decide di dedicarsi alla sua carriera da modella trasferendosi dapprima a Londra, e successivamente a: Parigi, Madrid, Milano e Roma.

Nei primi anni ’90 acquista popolarità grazie al programma TV, Le sfumature di Ippoliti, con Gianni Ippoliti su Rai 1 e successivamente con Spazio Ippoliti su Rai 3.

Da il via alla sua carriera da attrice, recitando in numerosi spettacoli teatrali e televisivi, ma si inizia a parlare fortemente di lei quando nel 1997 durante un volo di linea gli esplose una delle due protesi del seno a causa della pressurizzazione della cabina dell’aereo.

Oggi la show girl italiana ha un programma radiofonico tutto suo con l’emittente Radio Globo, tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 10.

Il lato B di Carmen Di Pietro

Dal suo piccolo incidente sul volo di linea, la 56enne più in forma del web, torna a posare come modella, facendosi immortalare anche per il suo personale profilo Instagram.

Il profilo Instagram di Carmen Di Pietro, è pieno di foto che la ritraggono in Lingerie e in pose provocanti.

Ogni sua foto pubblicata ha una serie di commenti tra complimenti e “apprezzamenti” anche di colleghe come Sandra Milo, Francesca Cipriani e Priscilla Salerno.

Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Carmen Di Pietro, chiede nei commenti se ci piace il mese di Settembre come per presentare un calendario, chissà se più in là ne uscirà qualcuno.

La posa è davvero sensuale e Carmen mostra un lato b da far invidia alle colleghe molto più giovani di lei.