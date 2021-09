Maria De Filippi, la rivelazione “piccante”: è stata “l’amante” di un noto personaggio della tv

Maria De Filippi, soprannominata la regina di Mediaset, dopo 26 anni di matrimonio con Maurizio Costanzo decide di rivelare un retroscena oscuro del suo passato di donna.

Maria De Filippi nasce il 5 dicembre del 1961 a Milano ed a soli dieci anni si trasferisce a Pavia con i genitori.

Dapprima diplomata al liceo classico e successivamente diplomata in legge con il massimo dei voti, la De Filippi è uno dei personaggi televisivi più seguiti da oltre trent’anni.

Il suo esordio arriva nel 1992 quando Maria viene scelta per condurre il talent show “Saranno famosi“, programma che nel 2001 prenderà il nome di “Amici” per motivi di copyright. Da qui inizia una carriera piena di successi per la Queen Mary, cosi soprannominata per i grossi audience.

Nel 1996 da vita a “Uomini e donne“, storico programma ideato e condotto proprio da lei. Nonostante siano passati diversi anni e siano stati fatti tanti cambiamenti, il programma è ancora oggi uno tra i più seguiti della televisione italiana.

Poco dopo arriva ad ideare e condurre “C’è posta per te“, programma che fin da subito riscuote un enorme successo. Tra i tanti programmi di successo che ha condotto e continua a condurre tutt’ora ricordiamo “Tu si que vales“, “Italia’s Got Talent” e nel 2017 anche il Festival di Sanremo.

Nel 1995 sposa il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo. Nel 2004 adottano il loro unico figlio Gabriele Costanzo.

Il sorprendente retroscena

Maria De Filippi non ama particolarmente condividere la sua vita privata. Tuttavia, durante un’intervista rilasciata a “Domenica In” ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il suo rapporto con l’altro sesso ed una sua particolare vicenda “amorosa”, alquanto “scabrosa” e che nessuno immaginava da lei.

Prima di essere sposata, Maria, aveva già intrapreso una relazione con un uomo noto nel mondo dello spettacolo ma essendo quest’ultimo sposato bisognava tenere segreta la storia. Ed ecco qui il colpo di scena.

Maurizio Costanzo all’inizio della relazione con Maria era ancora sposato con la conduttrice Marta Flavi, la quale, avrebbe scoperto il tradimento a seguito di una telefonata in cui Maurizio e Maria litigavano affinché il conduttore rendesse la loro storia ufficiale.

Così i due si sono lasciati e Maurizio ha potuto ufficializzare la storia con la De Filippi, che dichiara di essere stata “l’amante” di Costanzo per diverso tempo prima di uscire allo scoperto.