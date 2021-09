Michael Douglas e Catherine Zeta Jones sono in crisi? Ecco gli indizi che lo dimostrano

Il matrimonio di Michael Douglas e Catherine Zeta Jones è considerato inossidabile a Hollywood. Ma ci sono indizi di una crisi.

Michael Douglas e Catherine Zeta Jones sono una delle coppie più famose di Hollywood. Si sono sposati nel 1998 e sono ancora insieme. Hanno avuto più di una crisi negli anni, ma finora le hanno sempre superate.

Sono due leggende del grande schermo. Michael, attore e produttore, nato nel 1944, figlio di un altro mito del cinema, quel Kirk Douglas che interpretò Spartacus e Van Gogh, ha vinto ben due Oscar oltre ad innumerevoli altri premi. A citare i suoi film c’è da far girare la testa: La guerra dei Roses, Wall Street, Attrazione fatale e Basic Instinct. Come produttore ha al suo attivo due capolavori: Qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson e Sindrome cinese con un immenso Jack Lemmon.

Catherine, nata in Galles a Swansea nel 1969, ha conosciuto l’affermazione internazionale grazie al film La maschera di Zorro, al fianco di Antonio Banderas. Una coppia da Oscar la loro, infatti anche Catherine ha vinto il premio dell’Academy grazie al ruolo interpretato in Chicago. Grandi registi l’hanno scelta per i loro film, Soderbergh per Traffic e Ocean’s Twelve (era la fidanzata di Brad Pitt…che invidia!), Spielberg per The Terminal, e Parisot per il sequel di Red.

La crisi?

E’ di questi giorni la notizia che la coppia ha messo in vendita l’appartamento che possiedono a New York al 151 di Central Park West. La residenza è un attico con vista mozzafiato in un elegante edificio di dodici piani realizzato nel 1908. L’edificio storico ha avuto come inquilino anche quel Basil Rathbone che fu impersonò a lungo Sherlock Holmes.

Ogni piano ha soli 3 appartamenti garantendo la privacy degli occupanti. La coppia operò una profonda ristrutturazione degli spazi, ricavando dalle 15 camere originarie 9 ambienti più grandi e 5 bagni. Una casa degna di Gordon Gekko.

E’ lecito chiedersi perché la i due abbiano deciso di vendere un tale gioiello. Problemi di coppia? Soldi? Ma considerando la cifra che chiedono, 21 milioni e mezzo di dollari, non ci vuole Sherlock Holmes per capirlo. Elementare, Watson!