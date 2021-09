Milly Carlucci: quel tumore al seno che le ha cambiato per sempre il modo di vivere

L’attrice e conduttrice Milly Carlucci racconta come la sua vita sia cambiata dal tumore al seno al lutto che l’ha sconvolta.

Camilla Patrizia Carlucci, in arte Milly Carlucci, nata a Sulmona il 1° Ottobre 1954, è una delle conduttrici e attrici italiane più significative.

Nel 1972 vince il suo primo concorso di bellezza contro la volontà dei genitori, per iscriversi ed iniziare gli studi di architettura, che più in là abbandona per seguire le sue grandi ambizioni.

Inizia a creare la sua notorietà di presentatrice televisiva negli anni ’80 partecipando ad alcuni programmi andati in onda sui canali della Rai e della Mediaset.

Nel frattempo la show girl italiana decide di dedicarsi alla sua carriera da cantante ed attrice prendendo parte ad alcuni film.

Si conferma ed aumenta la sua visibilità grazie ad alcuni programmi presentati per la Rai come il Festival di Sanremo, Scommettiamo che…….? e Ballando con le Stelle, il programma più longevo della Rai in onda dal 2005.

E’ sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, dalla quale nascono due stupendi figli, Angelica e Patrick.

La tragedia che ha colpito Milly Carlucci

Questa grave malattia si è abbattuta sulla famiglia della presentatrice italiana Milly Carlucci, portando via una persona a lei molto cara.

In un’intervista la show girl italiana spiega che il lutto ha avuto luogo nel 2015 in seguito ad una ripetuta disattenzione nel controllo della malattia.

Il tumore al seno è una malattia che si espande molto velocemente colpendo principalmente le ghiandole mammarie e successivamente i tessuti adiposi con la moltiplicazione di cellule che formano metastasi.

Purtroppo per Milly questa orribile malattia ha colpito la sua mamma, Maria Caracciolo, che il 28 Febbraio 2015 è scomparsa.

Per lei e la sua famiglia è stato un brutto colpo e da quel momento la presentatrice italiana ha deciso di occuparsi delle campagne di prevenzione contro il tumore al seno.