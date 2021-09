Elettra Lamborghini: dalle stelle alle stalle | Come è caduta così in basso

La cantante Elettra Lamborghini dalla regina del palco alla spalatrice di cacca di cavallo, scatena i commenti dei followers. Foto.

Elettra Miura Lamborghini nata a Bologna il 17 Maggio 1994, è l’ereditiera più ricca del mondo che con il suo cognome inconfondibile ha iniziato al sua carriera da cantante.

Nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dà inizio alla sua carriera di cantante esibendosi nelle discoteche della Lombardia.

Nel 2015 viene chiamata a partecipare al Chiambretti Night, per poi arrivare sulle TV spagnole e dell’America latina, con il programma Super Shore.

Nel 2016 posa per la rivista PlayBoy e partecipa al programma di MTV, “Riccanza”.

Arriva così ad una tale autorità che viene scelta per registrare un remix della canzone Lamborghini di Gue Pequeño e Sfera Ebbasta, partecipando anche al Gran Hermano VIP (Il Grande Fratello VIP spagnolo) e al Geordie Shore.

Nel 2018 la giovane cantante, registra il suo primo brano da solista, Pem Pem, riscuotendo una successo pazzesco che gli fa vincere ben 2 dischi di platino.

Nel 2019 viene scelta per fare da giudice assieme a Gue Pequeño, Morgan e Gigi D’Alessio, nel programma The Voice of Italy.

Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi in 21esima posizione.

Nel Settembre dello stesso anno Elettra Lamborghini, fidanzata da quasi un anno con il Dj e produttore Afrojack, si sposa sul Lago di Como.

La cavalcata di Elettra Lamborghini

La cantante Elettra Lamborghini pubblica sul suo profilo Instagram una foto con un commento che lascia i suoi followers a bocca aperta.

“Ogni tanto mi stupisco di quanto sia incredibile che io sul palco sia la regina della sobrietà mentre nella vita di tutti i giorni sono la cosa meno sexy dell’universo e adori spalare cacca di cavallo” così commenta la cantante italiana.

Scatena i commenti dei followers che gli dimostrano il loro amore per lei e la stima che risiedono nella sua figura anche dopo la sua descrizione del post.