Carlo Conti: una vita segnata da perdite e lutti devastanti, l’ultimo è quello di un personaggio noto

Carlo Conti, dopo la perdita del padre ed il grande lutto per la morte del collega Fabrizio Frizzi, saluta un’altra persona speciale che ha fatto parte della sua vita.

Carlo Conti nasce il 13 marzo del 1961 a Firenze. Noto per aver preso parte a diverse trasmissioni come Tale e Quale Show, l’Eredità, Top 10 e La Corrida.

Diplomato in ragioneria, prima di arrivare al successo, Carlo, inizia a lavorare in banca. Tuttavia, nel 1986 capisce che i suoi interessi sono altri e inizia a dedicarsi alla radio.

La sua infanzia non è stata affatto facile. Quando aveva appena 18 mesi il padre morì a causa di un brutto tumore al polmone. Motivo per li quale il conduttore non ha mai fumato, come svelato in un’intervista del Corriere della Sera.

Negli anni 80 arriva a condurre “Radio Notte” insieme ad altri grandi personaggi come Giorgio Panariello, Alberto Lorenzini e Marco Vigiani.

Nel 1981 scrive e conduce il programma “Un ciak per artisti domani“, inizia così a collaborare con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello arrivando a formare un trio comico con quest’ultimi.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in passato è stato fidanzato con Roberta Morise, valletta dell’eredità. Stando a fonti attendibili i due si sarebbero dovuti sposare ma la storia è finita all’improvviso.

L’anno seguente invece, il conduttore sposa la costumista Francesca Vaccaro di 11 anni più giovane. Nel 2014 dalla loro storia d’amore nasce il loro primo e unico figlio Matteo Conti.

Un ultimo saluto ad un caro amico

Il presentatore a seguito della grande perdita subita nel 2018 del collega e amico Fabrizio Frizzi, viene segnato da un altro grande lutto.

Il conduttore esprime il suo dispiacere tramite un post pubblicato sul suo profilo instagram.

Gianfranco d’Angelo, attore e comico, nonchè primo presentatore di Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio, se n’è andato a causa di una malattia ad 85 anni.

Era considerato un vero e proprio simbolo di spensieratezza e allegria, un sorriso contagioso il suo che ha accompagnato oltre 40 anni di televisione.

Conti, nella didascalia, lo ringrazia per le infinite risate che ha regalato a lui e a tutto il suo pubblico. Commovente il calore da parte dei followers che commentano sotto il post per far sentire la loro vicinanza in un momento cosi delicato.