Elodie Patrizi: “t’amo forte..”. La “scappatella” col migliore amico del fidanzato | Ecco chi è

Elodie Patrizi è stata immortalata in uno scatto “intimo” con un giovane cantate che non è il fidanzato ufficiale. I followers gridano al tradimento…

Elodie De Patrizi nasce a Roma il 3 Maggio del 1990 ed è una talentosa cantante italiana. In un’intervista del Corriere della Sera, Elodie, ha dichiarato di essersi sentita più volte trascurata durante l’infanzia. Una situazione difficile che l’ha portata ad aggrapparsi ancora di più ai suoi sogni.

Inoltre, prima di esordire come cantante, ha lavorato come modella per diversi anni. Trasferitasi poi a Lecce per seguire il ragazzo di cui si era invaghita, ha iniziato ad esibirsi come cantante presso i vari locali.

Nel 2009 viene eliminata dal programma di X Factor durante le ultime selezioni e nel 2015 esordisce al talent show di “Amici” condotto da Maria De Filippi, aggiudicandosi il secondo posto.

Nello stesso anno debutta con “Un’altra vita“, suo primo album, certificato disco d’oro con oltre 25.000 copie vendute.

Nel 2018 il singolo “Nero Bali” in collaborazione con Guè Pequeno e Michele Bravi diventa uno dei tormentoni estivi insieme a “Margarita” e “Pensare Male“.

Nel 2020 a Sanremo esordisce con la canzone “Andromeda“, un brano che due grandi amici, Mahmood e Dardust, hanno scritto per lei.

Della sua vita privata non si sa moltissimo. Durante il periodo di amici intraprese una breve relazione con uno dei concorrenti, Lele Esposito. Dal 2019 è felicemente fidanzata con il rapper Marracash.

Nel 2018 subisce un delicato intervento alle corde vocali che la allontana dal palcoscenico per un pò.

Elodie e lo scatto incriminato

La bella cantante non nasconde i suoi sentimenti per un altro uomo, sebbene il suo rapporto con il fidanzato Marracash sembrerebbe più che stabile.

In un post Instagram sul suo profilo ufficiale, pubblica una foto in cui si scambia un abbraccio con un uomo che non è il fidanzato. I due sono sorridenti e si guardano negli occhi esprimendo tutto il sentimento e la passione che li sconvolge.

Nel post come didascalia si legge a chiare lettere il messaggio che Elodie rivolge al ragazzo, ed è una dichiarazione molto diretta: “t’amo forte t’amo”.

Tra le altre cose, il giovane talentoso è un amico fraterno del compagno della cantante e scopriamo subito di chi si tratta.

Alessandro Mahmoud, o Mahmood, nato a Milano il 12 Settembre 1992, è uno dei cantanti stranieri naturalizzati italiani di maggior successo, che ha vinto nel 2019 l’edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2017, dopo la collaborazione con il rapper Gue Pequeno, conosce la cantante Elodie, da subito diventati amici inseparabili.

I due artisti decidono quindi di passare le vacanze estive del 2021 insieme, viaggiando e preparandosi per il ritorno alla tournè di Mahmood ed il nuovo disco di Elodie.

Elodie pubblica un post sul suo personale profilo Instagram, immortalando la gioia e l’amicizia che emana la foto tra la cantante e il suo migliore amico Mahmood.

I commenti dei followers possono soltanto accompagnare ed espandere la gioia che trasmettono quei due insieme.