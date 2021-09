Georgina Rodriguez: chi è la fidanzata del giocatore di calcio più discusso del mondo

Cristiano Ronaldo dopo la sua cessione al Manchester United decide di portare in vacanza la sua dolce metà, ma cosa sappiamo su di lei?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nato a Funchal, la capitale di una delle isole dell’arcipelago di Madera, il 5 Febbraio 1985.

Considerato uno dei calciatori più forti di tutta la storia del calcio, è da poco diventato un nuovo giocatore del Manchester United completando il trasferimento dalla Juventus alla squadra inglese.

La sua carriera è tempestata di vittorie e trofei sia personali che di club, come il suo più recente record mondiale di 111 gol con la maglia della Nazionale portoghese.

Tra i numerosi trofei troviamo ben 5 Palloni d’Oro e 4 Scarpe d’Oro, da sommare ai numerosi riconoscimenti attribuiti dalla FIFA e dalle UEFA.

Nel 2010 diventa papà a tutti gli effetti grazie al suo primogenito Cristiano jr., che solo nel 2017 avrà due fratellastri Mateo ed Eva.

Dal 2016 il calciatore portoghese è impegnato in una relazione con la modella spagnola Georgina Rodriguez, dando alla luce Alana Martina la loro prima figlia.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo

Il nuovo colpo di Cristiano Ronaldo non è il passaggio dalla Juventus al Manchester United, ma la modella spagnola che dorme al suo fianco tutte le notti.

Il calciatore portoghese avrebbe attirato con il suo fascino irresistibile, la modella Georgina Rodriguez, che ha lavorato con alcuni dei più grandi marchi della moda mondiale.

Nata a Jaca, in Spagna, il 27 Gennaio 1994, inizia a lavorare in negozio di Gucci nella capitale spagnola, Madrid, suscitando interesse di molti marchi famosi come Gucci e Prada.

Secondo i rumors la giovane ballerina e modella spagnola guadagnerebbe 8.500 dollari per ogni post di Instagram che viene pubblicato per un totale di circa 5 milioni di dollari all’anno.

Grazie alla sua grande notorietà e allo stipendio da star, Georgina regala un viaggio al suo adorato Cristiano Ronaldo, portandolo in giro per l’Italia fino a Venezia dove si fermano per il Festival del Film.