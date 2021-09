Cristiano Malgioglio esce allo scoperto: “E’ un’amore di quelli che si incontrano una sola volta nella vita..”

Cristiano Malgioglio dopo tanto tempo esce allo scoperto e presenta ai fans il suo grande amore. Tutto questo durante uno spettacolo su un palco con un folla gremita ad applaudire. Il video

Giuseppe Cristiano Malgioglio nasce il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia. Noto per essere un cantautore, personaggio televisivo e paroliere.

Negli anni 60, dopo aver intrapreso il diploma da ragioniere, si trasferisce a Genova. Qui, comincia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo e incontra numerosi artisti. Di lì a poco entra in stretto contatto con alcuni cantautori come Gino Paoli, Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco.

Considerato uno dei personaggi più seguiti e amati, Malgioglio, realizza tantissimi brani di grande successo.

Inoltre, in passato ha scritto per i volti più noti della musica italiana come Raffaella Carrà, Mina, Franco Califano, Orietta Berti, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Pupo, Iva Zanicchi e tanti altri.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il paroliere, non è mai stato sposato e non ha figli.

Riguardo invece la sua omosessualità non l’ha mai espressamente confermata. In un’intervista presso lo studio di Verissimo, dichiarò di essersi innamorato di Mara Schneider.

Negli ultimi anni invece aveva rivelato di frequentarsi da circa dieci anni con un uomo di Dublino, relazione finita nel 2020.

Attualmente Malgioglio sembrerebbe essere preso da un affascinante turco conosciuto a Instanbul.

L’amore vero di Cristiano Malgioglio

Il cantante Cristiano Malgioglio durante la sua tournè in giro per l’Italia, arriva alla tappa in Puglia e presenta a tutto il pubblico il suo amore nascosto.

Rivela che per lui è stato uno degli amori più importanti della sua storia e sicuramente uno dei più fedeli.

Si chiama Daddy ed è uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto;

L’amore fino ad oggi nascosto di Cristiano Malgioglio, è un piccolo cucciolo di Pomeriana, una specie canina dai lineamenti di un volpino, molto fragile ma allo stesso tempo veramente affettuoso.

Durante il suo concerto il cantante italiano vuole presentare il suo piccolo amore a tutto il pubblico, diffondendo affetto, tenerezza, ed un grande amore per gli animali.