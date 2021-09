“Domenica In” avrà una conduttrice inaspettata: in pochi se lo immaginavano, ecco chi è

Domenica In è pronto a riaprire i battenti per la nuova stagione televisiva. E alla conduzione ci sarà un volto a sorpresa.

Dopo la classica pausa estiva per ricaricare le pile e per programmare le tante novità per i telespettatori, “Domenica In” si prepara a riaprire i battenti per la nuova stagione televisiva. Il 19 settembre riparte il programma tv su Rai Uno che tiene compagnia gli italiani nel giorno “di pausa settimanale” da tempo record. E infatti dal 1976 che lo “show contenitore” viene trasmesso sul piccolo schermo ed è ormai da anni che sfida anche la concorrenza di programmi simili sulla rete rivale Mediaset.

E quest’anno, per provare a rubare spettatori al canale ammiraglio Rai, la rete della famiglia Berlusconi mette in campo una coppia di super donne nella domenica di Canale 5. Contemporaneamente a “Domenica In”, infatti, andrà in onda prima il reboot di “Scene da un Matrimonio”, che sarà condotto da Anna Tatangelo, e a seguire “Verissimo” con Silvia Toffanin alla conduzione del salotto domenicale.

Conduttrice a sorpresa per “Domenica In”

Ma proprio per quanto riguarda “Domenica In”, la novità riguarda la conduzione con una sorpresa che in pochi si sarebbero aspettati. Non si tratta propriamente di un cambiamento, quanto di una conferma che difficilmente poteva sembrare possibile. A tenere compagnia i tantissimi italiani davanti allo schermo sarà infatti nuovamente Maria Venier, al suo quarto anno di conduzione del programma e il tredicesimo in totale.

A rendere difficile la riconferma, sono stati i problemi di salute accusati nell’ultimo periodo dalla Zia Mara; ultimo il grave problema che le ha causato la perdita di sensibilità a una parte del volto. Quello della Venier è comunque un gesto di grande attaccamento al proprio lavoro e ai suoi spettatori. Va però considerato che la conduttrice ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo anno alla guida di “Domenica In”.