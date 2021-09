Alfonso Signorini, il re del gossip, ha una storia d’amore che dura ormai da tre anni. Ma il suo è un amore plurimo…

Alfonso Signorini è nato nella periferia di Milano nel 1964, ex professore di latino e greco, si ricicla giornalista di gossip cominciando in Panorama per poi diventare direttore di Chi.

Lasciatosi irretire dalle sirene della TV, diventa opinionista e conduttore di alcuni dei programmi di alta gamma delle varie reti. Da ricordare: Verissimo, L’isola dei famosi, Uomini e Donne, Studio 5, Amici e, naturalmente, il Grande Fratello VIP. Un novello Mike, Corrado e Pippo in una sola persona. Da tre anni è il conduttore del reality più blasonato della TV: il Grande Fratello VIP.

Colui che si avvale del titolo regale per regnare sul pettegolezzo, branca eccelsa della conoscenza, ha in queste ore svelato il nome dei Vip che parteciperanno alla nuova edizione del programma. Nomi mai visti! Mai visti, appunto…

I concorrenti: Le ragazze…

Ecco le signore: tredici signore tredici e le qualifiche che le hanno rese vip:

Ainett Stephen : showgirl, ha partecipato tra gli altri a Ciao Darwin, Detto Fatto.

: showgirl, ha partecipato tra gli altri a Ciao Darwin, Detto Fatto. Francesca Cipriani: inviata della TV di Valle Peligna e concorrente di professione (La pupa e il secchione, L’isola dei famosi),

inviata della TV di e concorrente di professione (La pupa e il secchione, L’isola dei famosi), Soleil Sorge : modella, showgirl e influencer, ha al suo attivo un ruolo determinante come corteggiatrice di Uomini e Donne,

: modella, showgirl e influencer, ha al suo attivo un ruolo determinante come corteggiatrice di Uomini e Donne, Raffaella Fico: conduttrice e valletta di vari programmi che hanno segnato la storia della TV,

conduttrice e valletta di vari programmi che hanno segnato la storia della TV, Jo Squillo : conduttrice e cantante, chi non ricorda la sua hit in coppia con la “grande” Sabrina Salerno Siamo donne del 1991,

: conduttrice e cantante, chi non ricorda la sua hit in coppia con la “grande” Sabrina Salerno del 1991, Katia Ricciarelli: cantante lirica in ri-spolvero,

cantante lirica in ri-spolvero, Sophie Codegoni: tronista

tronista Carmen Russo : showgirl, concorrente di reality di professione,

: showgirl, concorrente di reality di professione, Miriana Trevisan: ex Non è la Rai, valletta e concorrente varia,

ex Non è la Rai, valletta e concorrente varia, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié: Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié : tre principesse non meglio definite,

: tre principesse non meglio definite, Manila Nazzaro: ex Miss Italia e conduttrice.

I maschietti

E dopo un tale florilegio di nomi importanti, c’è da rifiatare. Ma non è finita qui. Passiamo ai vip di sesso maschile:

Alex Belli: attore e modello,

attore e modello, Amedeo Goria: giornalista sportivo,

giornalista sportivo, Andrea Casalino: corteggiatore di Uomini e Donne,

corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Bortuzzo : nuotatore,

: nuotatore, Nicola Pisu: figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia,

figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, Tommaso Eletti: concorrente di Temptation Island,

concorrente di Temptation Island, Samy Youssef: modello,

modello, Davide Silvestri: attore,

attore, Gianmaria Antinolfi: imprenditore e flirtarolo,

imprenditore e flirtarolo, Giucas Casella: illusionista e opinionista a cottimo,

illusionista e opinionista a cottimo, Aldo Montano: schermidore.

Un parterre di tutto rispetto. Personaggi di chiara fama e abilità certe. Il conduttore Alfonso Signorini avrà faticato a strapparli da impegni pregni e densi.

Che dire? Una sola curiosità, ma il grado di Vip come viene assegnato? Chi esamina I Curriculum? Quali sono gli standard minimi? Se si parla di popolarità ci sono estetiste e fruttivendoli la cui fama si estende per quartieri e quartieri. Se si parla, invece di abilità artistiche, c’è da alzare le mani e urlare: Mi arrendo!