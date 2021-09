Laura Pausini: “a letto ho gusti particolari.. deve essere un gran maiale..”. La scioccante rivelazione della cantante

Che non fosse più l’adolescente che cantava “La solitudine” era noto a tutti, ma ora ha alzato il velo su certi suoi “vizietti”.

La pluripremiata interprete Laura Pausini è nata a Faenza nel 1974. E’ una figlia d’arte, suo papà era un affermato cantante di pianobar che ha trasmesso alla giovane Laura la passione per la musica. Nel 1993, non ancora ventenne, partecipa al Festival di Sanremo tra i giovani e vince con La solitudine. Di quel Sanremo la cantante ricorda i consigli del suo pigmalione, Pippo Baudo che riconobbe in lei la grande artista che sarebbe diventata.

Il legame con lo storico presentatore non è mai venuto meno. Infatti, ricordando la malattia che l’ha colpita un anno fa, racconta: “Questa esperienza mi ha traumatizzata. Sono stati quattro mesi terribili che mi hanno segnata… Pippo mi ha portata in Austria per farmi guarire”.

Anche nel mondo dello spettacolo c’è quindi posto per sentimenti forti e veri. Eppure la Pausini, per sua stessa ammissione, non ha un carattere facile. In una intervista infatti dichiara: «Posso essere molto severa e vendicativa, ho bisogno di capire perché mi offendi e mi ferisci e fino a quando non me l’hai spiegato, ti rompo i coglioni fino a sfinirti. Se non me lo spieghi, chiudo. Ti elimino. Ti cancello».

La sua vita di donna

Se il suo successo, le sue affermazioni artistiche sono sotto gli occhi di tutti, 70 milioni di dischi venduti, un Grammy, quattro Latin Grammy, un Golden Globe e nomination all’Oscar e agli Emmy Awards, meno sappiamo della sua vita “intima”. Dopo aver avuto due relazioni importanti con Alfredo Cerruti jr prima e Gabriele Parisi poi, ora Laura è felicemente accasata con Paolo Carta, da cui ha avuto la figlia Paola (evviva la fantasia!).

Di recente però la Pausini, ha rivelato cosa c’è alla base della sua relazione con Carta, parafrasando Cetto La Qualunque, il motivo sarebbe… il Pelo. L’affermazione è chiara: L’uomo mi piace col pelo, se si depila non posso accettarlo, e non sono mai stata con un uomo molto magro, non riuscirei a stare nel letto” Per meglio chiarire la sua posizione aggiunge: “Per me gli uomini devono avere la faccia da buoni, però devono essere dei gran maiali”

Decisamente cresciuta e con le idee chiare la signora Pausini.